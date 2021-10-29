Город Апатиты стал призёром VII конкурса муниципальных стратегий «Лучшая реализующаяся стратегия в Арктике». Конкурс проходил 25 и 26 октября в рамках общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России: реальность 2020 и повестка десятилетия» (Форум стратегов). Основной темой форума стала Арктика: участники рассмотрели вопросы стратегического развития муниципальных образований АЗ РФ и новые направления межрегионального сотрудничества.

Кроме Апатитов, в финал конкурса также вышли муниципальные образования Республики Саха, Коми, Красноярского края, Архангельской области, Ненецкого автономного округа. Стратегию муниципального образования город Апатиты и результаты ее реализации представила глава города Апатиты Светлана Кательникова.

По итогам голосования жюри были определены победители в двух группах: муниципальные образования с численностью населения менее 50 тысяч человек, а также свыше 50 тысяч человек – абсолютный победитель.

Абсолютным победителем конкурса и победителем в группе муниципальных образований с численностью свыше 50 тысяч человек признана стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» до 2030 года (Архангельская область). В группе муниципальных образований с численностью менее 50 тысяч человек победителем стала стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Город Дудинка» на период до 2030 года (Красноярский край).

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, Апатиты стали призёром конкурса муниципальных стратегий в номинации «За лучшее решение в области устойчивого развития и ESG-трансформации» и был удостоен гранта в размере 250 тысяч рублей, учрежденного Проектным офисом развития Арктики.