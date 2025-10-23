Апатиты в 2025 году посетили на 6,2% больше гостей, чем за аналогичный период прошлого года

Количество иностранных туристов внутри этого потока выросло на 81%.

Всё стало возможным благодаря развивающейся инфраструктуре, новым туристическим продуктам и хорошей логистической доступности города.

По данным Туристского информационного центра города Апатиты, популярностью внутри города пользуются программы Экскурсионного центра «Этническая деревня», Центра современного искусства «Сияние», дендрария Полярно-альпийского ботанического сада-института, а также культурный центр «Библиотека имени Л.А. Гладиной» и современный интерактивный музей «Хибинариум».

Ближайшие крупнаые точки притяжения — горнолыжный курорт «Большой вудъявр» и Хибинский горный массив.

Крупнейшие средства размещения в Апатитах — гостиница «Аметист» и арт-санаторий «Изовела». Оба объекта постоянно повышают свою привлекательность для туристов.

Как отмечает пресс-служба администрации города Апатиты, все объекты туриндустрии ведут активную работу по подготовке к предстоящему осенне-зимнему туристическому сезону.

Фото: https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/532652/#&gid=1&pid=1