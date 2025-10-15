Апатиты возобновляют прямое авиасообщение с Калининградом

Стартовала продажа билетов на прямые авиарейсы между Апатитами (аэропорт «Хибины») и Калининградом (аэропорт «Храброво»), софинансируемые Мурманской и Калининградской областями.

Первые пассажиры смогут отправиться в путь уже с 23 ноября текущего года. Регулярные рейсы будут выполняться дважды в неделю — по пятницам и воскресеньям, установлен дополнительный рейс на 30 декабря 2025 года. Полёт занимает чуть менее трёх часов.

«Регулярные рейсы — обычный, который связывает Калининград с Мурманском, и субсидируемый, между Калининградом и Апатитами — значительно упрощают возможность путешествовать между регионами, знакомиться с их уникальными ландшафтами и культурным наследием. Отмечу, что для гостей из Калининградской области возобновление прямого авиасообщения с Хибинами тем более актуально в преддверии начала горнолыжного сезона и сезона охоты за северным сиянием», — прокомментировала заместитель губернатора Мурманской области Александра Кондаурова.

С зимним расписанием рейсов Калининград — Апатиты можно ознакомиться на сайте аэропорта «Хибины».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/555149/#&gid=1&pid=1