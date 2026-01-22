Апатиты впервые приняли Чемпионат и Первенство Северо‑Западного федерального округа по фигурному катанию на коньках

С 16 по 18 января в Апатитах прошли значимые спортивные соревнования — Чемпионат и Первенство Северо‑Западного федерального округа по фигурному катанию на коньках. Турнир проводился в дисциплине «одиночное катание»: участники демонстрировали своё мастерство в короткой и произвольной программе.

На лёд вышли спортсмены из регионов: Ленинградской, Новгородской, Вологодской, Калининградской, Архангельской и Мурманской областей, а также из Санкт‑Петербурга и Республики Карелия.

Мурманскую область на соревнованиях представляли фигуристки из Апатитов, Кировска и Мурманска. В составе команды — 7 кандидатов в мастера спорта и 2 мастера спорта.

Как сообщает пресс-служба администрации города Апатиты, по итогам напряжённой борьбы были определены победители. Золотые медали завоевали представители Санкт‑Петербурга: Людмила Фурсова, Алиса Гориславская и Кирилл Андреянов.

Второе место заняли Таисия Лепихина (Вологодская область), Алёна Галкина и Александр Чмиль (Санкт‑Петербург).

Бронзовыми призёрами стали Александра Чаткина и Алёна Сотникова (Санкт‑Петербург), а также Илья Старков (Ленинградская область).

Фото: https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/536583/#&gid=1&pid=6