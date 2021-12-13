Апатиты встречают гостей сияющей улыбкой на камне!

Новый арт-объект – улыбающаяся глыба апатита появилась в одноимённом городе. Об этом сообщает ИА «СеверПост» со ссылкой на Антона Рассказова.

Как в соцсети «ВКонтакте» сообщает Рассказов, «камень-улыбка находится на въезде в наш любимый город и своей лучезарной улыбкой встречает туристов и всех, кто приезжает к нам гости. Автор композиции Сергей Братков, художник с мировым именем.

Появилась белозубая улыбка благодаря инициативе Андрея Малахова и его команды Центр современного искусства «Сияние».

Фото: https://vk.com/rasskazov_anton?z=photo37383_457250074%2Falbum37383_00%2Frev