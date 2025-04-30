Апатиты второй год подряд принимают официальные региональные соревнования по пилонному спорту

В Апатитах на базе физкультурно-спортивного комплекса «Атлет» провели чемпионат и первенство Мурманской области по пилонному спорту. Спортсмены соревновались в дисциплине «соло». За победу боролись три команды: «Центр спортивной подготовки и искусства на пилоне» из Апатитов, «Воздух» из Мончегорска, «Стихия воздуха» из Мурманска.

«В сентябре 2024 года мы положили начало официальным соревнованиям. Сейчас это наши вторые состязания, на которых все участники демонстрируют достойные выступления. По результатам соревнований будет сформирована сборная команда региона для участия в межрегиональных и всероссийских соревнованиях. Лучшие спортсмены представят Мурманскую область на чемпионате и первенстве России, которые пройдут в сентябре в Москве», – отметила председатель структурного подразделения общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация воздушной гимнастики и пилонного спорта России» в Мурманской области Ульяна Корнеева.

По завершении соревнований среди девочек от 6 до 9 лет весь пьедестал почёта заняли апатитчанки. Лучшей стала Маргарита Дроздова. Серебряную медаль завоевала Анастасия Киселева. Бронзу – Карина Балычева.

Среди девушек в возрасте от 10 до 14 лет победила Юлия Колованова из Апатитов. В призёрах – мурманчанки Дарья Каликина и Алина Козлова.

У юношей в возрасте от 10 до 14 лет на первом месте Антон Колюшкин. В призёрах – представители Апатитов Семён Хворостов и Матвей Колованов.

Среди юниорок в возрасте от 15 до 17 лет на первом месте Софья Соколова из Апатитов, на втором – Ангелина Филиппова из Мурманска.

Среди женщин лучший результат показала Анна Третьякова из Мурманска. На втором месте Наталья Бойченко из Мурманска. На третьем месте Кристина Ошуева из Апатитов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news