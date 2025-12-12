Апатиты вышли в полуфинал II Всероссийского конкурса «Въездные стелы муниципальных образований и входные группы общественных пространств»

Завершился приём заявок на II Всероссийский конкурс «Въездные стелы муниципальных образований и входные группы общественных пространств». На конкурс поступило 970 заявок из всех субъектов Российской Федерации. В конкурсе, в том числе, приняла участие входная группа общественной территории «Веломишки».

Как сообщает МКУ города Апатиты «Управление городским хозяйством», вся страна готовится к открытому народному голосованию за лучшие стелы России. Голосование будет проходить в группе социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/gorsredaa), согласно конкурсным номинациям и категориям. Голосование в номинации «Входные группы общественных пространств» в категории «Реализованные проекты» начнётся 18 декабря и продлится три дня.

В голосовании может принять участие любой гражданин Российской Федерации.

Фото: https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/534752/#&gid=1&pid=1