9 Мая военные парады пройдут в Мурманске, Североморске и КандалакшеВ Праздник весны и труда мурманчане делом доказали любовь к родному городу
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)04.05.26 17:00

Апелляционную жалобу оставили без удовлетворения: Арбитражный суд рассмотрел апелляцию по иску к порту «Лавна» на взыскание 75,8 млн рублей

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу ООО «АМР-Спецтехника» на решение Арбитражного суда Мурманской области по иску к ООО «Морской торговый порт «Лавна».

Ранее «АМР-Спецтехника» обратилось в Арбитражный суд Мурманской области с иском к «Лавне» о взыскании убытков в сумме 75,8 млн рублей.

В конце января текущего года в удовлетворении иска было отказано, а с истца в доход федерального бюджета была взыскана государственная пошлина размере 854,4 рубля.

Как сообщает paluba.media, в ходе нового заседания представители московской компании заявили о своей упущенной выгоде, о том, что «ответчик намеренно не исполнял свои договорные обязанности по отношению к истцу, передав объёмы другому подрядчику»; при этом «истец обладал всеми необходимыми ресурсами для выполнения работ по договору».

Там также указывают, что после расторжения договора ответчиком длительное время на территории порта удерживалось имущество истца.

Позиция столичной компании звучит так: «суд неправомерно не принял во внимание доводы и доказательства истца, подтверждающие размер понесённых убытков в виде упущенной выгоды».

Однако представители «Лавны» сами заявили об упущенной выгоде, поскольку порт «содержал необходимое количество техники и рабочих, нёс ежедневные расходы», говорится в материалах суда.

Суд пришёл к выводу, «что доводы апелляционной жалобы не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела, влияли бы на оценку законности и обоснованности обжалуемого решения либо опровергали выводы арбитражного суда, в связи с чем признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными».

Апелляционную жалобу оставили без удовлетворения, а с московской компании взыскали пошлину в размере 30 тысяч рублей.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В России сформировался системный разрыв между ожиданиями бизнеса от директоров по информационной безопасности и реальной ролью этой функции - исследование «The Edgers, Positive Technologies» и «SuperJob»
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

Сергей
29.04.26 20:40
Это моя учительница!!!!
Комментарий к новости:Яна Пичугина: «Учитель года – 2026»
Житель
22.04.26 20:23
На Аскольдовцев 22 невыносимая, тёмно-рыжая вода течёт из крана холодной и горячей воды!
Комментарий к новости:Жильцы двух улиц Ленинского района Мурманска накануне вечером ненадолго остались без воды
Д.О Вернер
22.04.26 17:08
Для справки... Печень трески натуральная - это был стратегический продукт. Его производили на промышленных предприятиях МРХ. Сегодня это не стратегический продукт...
Комментарий к новости:Закон, разрешающий консервирование печени трески на рыболовных судах в прибрежной зоне, принят
-Правовая консультация (18+)Кошелёк: как майские праздники могут повлиять на зарплату
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире20:00«Вне Зоны». Телевизионный проект (12+)20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Реальные зарплаты в феврале выросли в РФ на 8,6%-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 64 копейки, евро потерял почти 38 копеек-PRO Энергетику (18+)Губернатор Андрей Чибис и генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин обсудили повышение надёжности электросетевого комплекса Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Мурманчане пожаловались на граффити на фасаде дома и входной группе МКД-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять