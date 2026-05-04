Апелляционную жалобу оставили без удовлетворения: Арбитражный суд рассмотрел апелляцию по иску к порту «Лавна» на взыскание 75,8 млн рублей

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу ООО «АМР-Спецтехника» на решение Арбитражного суда Мурманской области по иску к ООО «Морской торговый порт «Лавна».

Ранее «АМР-Спецтехника» обратилось в Арбитражный суд Мурманской области с иском к «Лавне» о взыскании убытков в сумме 75,8 млн рублей.

В конце января текущего года в удовлетворении иска было отказано, а с истца в доход федерального бюджета была взыскана государственная пошлина размере 854,4 рубля.

Как сообщает paluba.media, в ходе нового заседания представители московской компании заявили о своей упущенной выгоде, о том, что «ответчик намеренно не исполнял свои договорные обязанности по отношению к истцу, передав объёмы другому подрядчику»; при этом «истец обладал всеми необходимыми ресурсами для выполнения работ по договору».

Там также указывают, что после расторжения договора ответчиком длительное время на территории порта удерживалось имущество истца.

Позиция столичной компании звучит так: «суд неправомерно не принял во внимание доводы и доказательства истца, подтверждающие размер понесённых убытков в виде упущенной выгоды».

Однако представители «Лавны» сами заявили об упущенной выгоде, поскольку порт «содержал необходимое количество техники и рабочих, нёс ежедневные расходы», говорится в материалах суда.

Суд пришёл к выводу, «что доводы апелляционной жалобы не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела, влияли бы на оценку законности и обоснованности обжалуемого решения либо опровергали выводы арбитражного суда, в связи с чем признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными».

Апелляционную жалобу оставили без удовлетворения, а с московской компании взыскали пошлину в размере 30 тысяч рублей.