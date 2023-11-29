Апелляционный суд поддержал позицию Мурманского УФАС России в деле с подрядчиком из Санкт-Петербурга

Суд признал законным решение УФАС о включении сведений в отношении ООО «Контодор» в реестр недобросовестных поставщиков.

Как сообщает пресс-служба УФАС России по Мурманской области, в 2022 году между МКУ «Управление ЖКХ г. Мончегорск» и ООО «Контодор» был заключён контракт на выполнение работ по формированию документации проекта организации дорожного движения проезжих частей на территории Мончегорска.

Начальная (максимальная) цена контракта составила 1 млн 410тысяч рублей. ООО «Контодор» существенно снизило цену контракта более чем на 33% и стало победителем. Такой демпинг цены мог повлиять на финансовую возможность общества выполнить контракт надлежащим образом и в установленные сроки.

По условиям контракта проект надлежало согласовать с отделом ГИБДД города Мончегорска и утвердить МКУ «Управление ЖКХ г. Мончегорск».

На момент, когда муниципальное учреждение приняло решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, обществом была допущена просрочка выполнения работ на 120 дней.

Антимонопольный орган включил ООО «Контодор» в реестр недобросовестных поставщиков.

Не согласившись с решением Мурманского УФАС, общество оспорило его судебном порядке.

Суды первой и апелляционной инстанции отказали в удовлетворении исковых требований общества и подтвердили законность решения УФАС.

* - включение в реестр недобросовестных поставщиков влечет для хозяйствующих субъектов неблагоприятные последствия в виде ограничения права участвовать в государственных и муниципальных закупках в течение двух лет.