Впервые в Полярных Зорях состоится Кубок «Атомная шайба»В Мурманске продолжается строительство школы на улице Советской
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)29.11.23 17:00

Апелляционный суд поддержал позицию Мурманского УФАС России в деле с подрядчиком из Санкт-Петербурга

Суд признал законным решение УФАС о включении сведений в отношении ООО «Контодор» в реестр недобросовестных поставщиков.

Как сообщает пресс-служба УФАС России по Мурманской области, в 2022 году между МКУ «Управление ЖКХ г. Мончегорск» и ООО «Контодор» был заключён контракт на выполнение работ по формированию документации проекта организации дорожного движения проезжих частей на территории Мончегорска.  

Начальная (максимальная) цена контракта составила 1 млн 410тысяч рублей. ООО «Контодор» существенно снизило цену контракта более чем на 33% и стало победителем. Такой демпинг цены мог повлиять на финансовую возможность общества выполнить контракт надлежащим образом и в установленные сроки.

По условиям контракта проект надлежало согласовать с отделом ГИБДД города Мончегорска и утвердить МКУ «Управление ЖКХ г. Мончегорск».

На момент, когда муниципальное учреждение приняло решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, обществом была допущена просрочка выполнения работ на 120 дней.

Антимонопольный орган включил ООО «Контодор» в реестр недобросовестных поставщиков.

Не согласившись с решением Мурманского УФАС, общество оспорило его судебном порядке.

Суды первой и апелляционной инстанции отказали в удовлетворении исковых требований общества и подтвердили законность решения УФАС.

 

* - включение в реестр недобросовестных поставщиков влечет для хозяйствующих субъектов неблагоприятные последствия в виде ограничения права участвовать в государственных и муниципальных закупках в течение двух лет.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Большие суда для грандиозных задач, или Ледовый флот для арктических проектов России
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова«Кто в доме хозяин»: Алёна Кузнецова о том, что должна делать управляющая организация
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
27.11.23 22:35
Спасибо за ссылку! Словно из "Тысячи и одной ночи"...
Комментарий к новости:«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова
Наталья
25.11.23 13:47
Он не только себе взял эту фамилию, но и своей матери - Айшет Кинжаловой (она в браке не меняла фамилию) приписал фамилию Магомаева, уже после ее смерти и, следовательно, после смерти Муслима Магомае
Комментарий к новости:Разные звёзды Муслима и Юрия Магомаевых
Алина
23.11.23 23:16
Громадное спасибо Валентине Ивановне за то, что придумала эту награду для детей. Дети должны видеть, что страна благодарна им за геройские поступки, ценит их. Именно в этих детях будущее страны. Яна
Комментарий к новости:Юные герои из Мурманской области, удостоенные наград от Совета Федерации «За проявленное мужество», встретились с губернатором региона
-Правовая консультация (18+)Как найти работу в Интернете и не наткнуться на мошенников? Отвечают карьерные эксперты hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Самые высокооплачиваемые вакансии ноября в Мурманске от «SuperJob»-PRO Валюту (16+)Кур евро вырос на 58 копеек, доллар укрепился на 27 копеек-PRO Энергетику (18+)На развитие энергетической инфраструктуры ЗАТО Мурманской области в 2024-2025 годах будет направлено около 2 млрд рублей-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 29 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)Кабмин принял постановление, наделяющее Минвостокразвития полномочиями по осуществлению функций федерального координатора северного завоза
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика