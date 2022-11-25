Апелляционный суд подтвердил антиконкурентное соглашение в морском порту Мурманск

Апелляционный суд поддержал позицию Мурманского УФАС России по делу дела А42-9726/2021 об антиконкурентном соглашении между ООО «СевГазСервис» и ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» в морском порту Мурманск.

Напомним, в 2021 году Мурманское УФАС России выявило факт сговора ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» и ООО «СевГазСервис» на рынке аренды государственного недвижимого имущества и рынке услуг по швартовке (отшвартовке) судов в морском порту Мурманск.

Соглашение реализовывалось между унитарным предприятием и обществом с 2018 года и имело целью создание необоснованных преимуществ ООО «СевГазСервис» в части доступа к государственному недвижимому имуществу (причалам морского порта Мурманск) и оказанию швартовных услуг на территории порта.

В результате антиконкурентных действий был ограничен доступ на рынок аренды причалов для иных хозяйствующих субъектов, в частности, для АО «Мурманский морской рыбный порт», которое обладало правом преимущественного получения причалов в пользование, но не могло его реализовать.

Антимонопольный орган установил в действиях ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» и ООО «СевГазСервис» факт нарушения пункта 3 части 4 статьи 11 Закона о защите конкуренции.

Не согласившись с решением антимонопольного органа, организации обратились в суд.

Суд первой инстанции оставил решение Мурманского УФАС в силе и 22 ноября 2022 года апелляционный суд города Санкт-Петербурга поддержал позицию антимонопольного органа.