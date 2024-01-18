Апелляция поддержала ФАС в делах об антиконкурентных соглашениях на торгах по транспортированию ТКО на 7,7 млрд рублей

Реализация ограничивающих конкуренцию соглашений затронула 5 регионов страны.

Девятый арбитражный апелляционный суд признал законными решения и постановления о наложении штрафов службы в отношении регионального оператора по обращению с ТКО на территории Курганской области и пяти компаний, оказывающих услуги по транспортированию ТКО на территории Свердловской, Курганской, Тюменской, Мурманской областей и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Ранее ФАС России признала (https://fas.gov.ru/news/32160) ООО «Чистый город» и ООО «Компания «Экосистема» нарушившими антимонопольное законодательство*. Организации заключили антиконкурентное соглашение, которое привело к ограничению конкуренции на торгах.

Кроме того, ФАС России также признала нарушившими антимонопольное законодательство** ООО «Компания «Экосистема», ООО «Транссервис», ООО «Турасервис-Н», ООО «Экотранс» и ООО «ПТК». Компании заключили и реализовали ограничивающее конкуренцию соглашение (картель). Незаконная деятельность привела к поддержанию цен на торгах.

Общая стоимость всех заключенных контрактов составила 7 млрд 744 млн 490 тысяч 70 рублей.

За заключение и реализацию двух антиконкурентных соглашений на организации наложены штрафы в размере 325 млн 409 тысяч 640 рублей.

Решения и постановления антимонопольной службы ранее поддержал Арбитражный суд города Москвы (https://fas.gov.ru/news/32792).

* - п. 1 ч. 1 ст. 17 федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»;

** - п. 2 ч. 1 ст. 11 федерального закона от 26.07.2006 № 35-ФЗ «О защите конкуренции».