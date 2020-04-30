«Апгрейд» Арктической океанографической экспедиции

Кронштадтский морской завод (входит в ОСК) завершил ремонт и модернизацию гидрографического судна (ГГС) «Ромуальд Муклевич», входящего в состав Северного флота. Благодаря работе корабелов спецтраспорт стало самым современным и оборудованным судном, входящим в состав Арктической океанографической экспедиции Северного флота.

С помощью нового оборудования ГГС способно не только проводить полный спектр океанографических исследований в Арктике, но и заниматься поиском затонувших объектов на дне моря при съёмке его рельефа.

Напомним, Арктическая океанографическая экспедиция была сформирована в 2016 году. В первую очередь её работа нацелена на получение информации, связанной с водной средой, в интересах обеспечения морской деятельности Российской Федерации в Арктике.