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Мурманская область. Арктика (16+)09.09.22 21:15

АПЛ К-3 «Ленинский комсомол» выгружена на причал кронштадтского портового терминала «Моби Дик»

Первая советская атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол» выгружена с помощью самоходных осей на берег в кронштадтском портовом терминале «Моби Дик». Морская часть беспрецедентного инженерно-логистического проекта транспортировки легенды отечественного флота в здание Музея военно-морской славы в Кронштадте успешно завершена.

Ещё на борту баржи «Атлант», которая привезла К-3 из Выборгского залива в Кронштадт и подняла ее до уровня причала, была проведена операция по разделению прочного корпуса лодки на две части. С помощью алмазного каната был сделан аккуратный разрез по отсеку донору, заменившему давно выпиленный по соображениям безопасности реакторный отсек. Без этого мероприятия выгрузка 107-метрового корабля весом 2,5 тысячи тонн в портовом терминале была бы технически невозможна. Кроме того, транспортировка лодки целиком по суше через город потребовала бы значительно увеличить масштаб работ по разбору дорожных конструкций, что фактически «обездвижило» бы весь Кронштадт.

На причале терминала «Моби Дик» для К-3 был собран специальный пандус. Выгрузка частей лодки, каждая из которых имеет длину более 50 метров, произведена способом «ро-ро» (от англ. roll-on/ roll-off (вкатывай-выкатывай)) с помощью самоходного модульного транспортера, спроектированного для данного проекта.

Скорость составляла около 2,5 км/ч. Периодически проводились технические остановки для работы с балластной системой «Атланта»: необходимо было балансировать груз и нивелировать расхождение с причальной стенкой при выкатке лодки, поскольку баржа, освобождаясь от груза, стремилась подняться на поверхность воды.

Когда обе части подводной лодки оказались на суше, команда «Атланта» дала гудок, символически попрощавшись с подводной лодкой, а оператор самоходного погрузчика с ювелирной точностью соединил оба сегмента АПЛ.

«Морской этап операции по транспортировке К-3 «Ленинский комсомол» в здание Музея военно-морской славы успешно завершен. Большое спасибо специалистам, которые разработали и реализовали соответствующие проектные решения. Работа выполнена на высочайшем уровне. Удалось преодолеть все трудности, связанные с погодными условиями и технологическими вызовами. Уверена, что полученный опыт будет востребован в дальнейшем российскими инженерами транспортной отрасли и логистами при реализации крупных общественно значимых проектов», — говорит руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, следующим этапом операции по транспортировке К-3 станет сухопутная перевозка по улицам Кронштадта к зданию Музея военно-морской славы — мероприятие, достойное книги рекордов Гиннеса. Никогда ранее такой большой корабль не перевозился через городскую улично-дорожную сеть. По пути следования предстоит демонтировать и затем восстановить более 70 дорожных конструкций — знаков, мачт освещения, светофоров, две эстакады теплосети, более 800 метров бордюров и т.д. Будет демонтирована и затем восстановлена теплотрасса, к зданию Музея построят специальную подъездную дорогу.

 

 

Фото: пресс-служба АНО «Остров фортов».

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