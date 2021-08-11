АПЛ «Орёл» вернулась в Заозерск

10 августа экипаж АПЛ К-266 «Орёл» вернулся в пункт базирования – ЗАТО город Заозерск – после межфлотского перехода в Кронштадт, выполнения оперативных задач и участия в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

Как сообщает администрация ЗАТО г.Заозерск, встреча подводного крейсера прошла торжественно. В митинге приняли участие командир соединения АПЛ, контр-адмирал А.О. Заренков, глава ЗАТО город Заозерск И.А. Мазитов, экипажи 11-й дивизии АПЛ СФ, жены военнослужащих.

Командир 11-1 дивизии АПЛ СФ и глава города поздравили экипаж К-266 «Орёл» с успешным выполнением поставленных задач и возвращением. Особо отличившиеся военнослужащие были отмечены медалями за высокие показатели в служебной деятельности и воинскую доблесть, за отличные показатели в боевой подготовке и за успешное освоение оружия и военной техники.

«В очередной раз экипаж показал, что он один из лучших экипажей соединения», – отметил контр-адмирал А.О. Заренков.

В завершении торжественного мероприятия по флотской традиции командир соединения АПЛ вручил экипажу лодки жареного поросёнка.

Фото: https://vk.com/club171749274?w=wall-171749274_18061