АПЛ «Тигр» вернётся в «звериную» дивизию СФ в 2022 году

Многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) «Тигр» проекта 971 (шифр «Щука-Б») после завершения ремонта и восстановления технической готовности вернется в боевой состав Северного флота в 2022 году. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Ремонтные работы по техническому состоянию АПЛ «Тигр» планируется завершить в 2022 году, после этого лодка вернется в боевой состав флота», - уточнил собеседник агентства.

АПЛ «Тигр» прибыла на судоремонтный завод «Нерпа» в 2019 году. По имеющимся данным, её модернизация по примеру ряда других субмарин проекта 971 пока не предусмотрена.

Сейчас в боевом составе 24-й («звериной» по названиям субмарин) дивизии подводных сил Северного флота находятся АПЛ проекта 971 «Пантера», «Вепрь» и «Гепард». Ранее сообщалось, что АПЛ «Леопард» вернётся в строй в 2021 году, «Волк» - в 2023-м. Таким образом, в 2023 году «звери» соберутся почти в полном составе.