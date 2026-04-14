Цены на нефть опускаются во вторник на ожиданиях, что Вашингтон и Тегеран могут возобновить переговоры об урегулировании конфликта после начала блокады Ормузского пролива американскими военными силами.

Как сообщает finmarket.ru, в ходе сегодняшних торгов доллар США стабилен к евро и фунту стерлингов, дешевеет в паре с иеной.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,01%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,09%.

Аппетит к риску на мировых рынках несколько увеличился во вторник на фоне сигналов, что США и Иран готовятся возобновить переговоры об урегулировании конфликта после начала блокады Ормузского пролива американскими военными силами.

Иранская сторона выразила сильное желание заключить соглашение с США, заявил в понедельник американский президент Дональд Трамп.

Как сообщает агентство «Bloomberg» со ссылкой на информированные источники, США и Иран обсуждают проведение ещё одного раунда очных переговоров для долгосрочного прекращения боевых действий, причём нацелены на их проведение до истечения двухнедельного перемирия, объявленного 7 апреля.

Блокада Ормузского пролива со стороны США «проверит устойчивость хрупкого перемирия и может подтолкнуть доллар вверх в случае его нарушения», отмечает аналитик «Commonwealth Bank of Australia» Кэрол Конг.

По состоянию на 9.13 мск за евро давали $1,1763 по сравнению с $1,1759 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта составил на то же время $1,3517 против $1,3506 накануне. Стоимость доллара к иене опустилась к 9.12 мск до 159,20 иены с 159,45 иены по итогам предыдущих торгов. Пара доллар/офшорный юань торгуется на уровне 6,8161 юаня против 6,8194 юаня в понедельник.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 76,82/79,75 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 15 копеек, средний курс продажи упал на 131 копейку. Лучшие курсы покупки составили 78,5-78,4 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 77,62-77,72 рубля за доллар.

Китайский юань слабеет в начале торгов на Московской бирже, рубль укрепляется на фоне дорогой нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,1305 рубля (-4,45 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,33 копейки ниже уровня действующего официального курса.