Аптеки Мурманской области «встали в очередь» за фармацевтами
В России число вакансий фармацевтов-провизоров выросло на 11%, а в Мурманской области – на 15%. Аналитики hh.ru выяснили, как изменилась потребность в специалистах в области изготовления, исследования и продажи лекарств, а также где им готовы предлагать наибольшие зарплаты.
За 10 месяцев 2024 года в России было открыто 31,4 тысячи вакансий для фармацевтов-провизоров, что на 11% больше, чем в том же периоде прошлого года. В Мурманской области спрос даже более выраженный: потребность в аптекарях за год увеличилась на 15%.
В региональном разрезе наибольшее число вакансий для фармацевтов сосредоточено в Москве – почти 5 тысяч, или 16% от общего числа. Каждая десятая вакансия опубликована в Московской области (3,1 тысячи, 10%), по 6% приходится на Краснодарский край и Санкт-Петербург (2 тысячи и 1,7 тысячи соответственно).
Средняя предлагаемая зарплата фармацевтов в целом по России составила 60100 рублей, увеличившись год к году на 8%. В Мурманской области зарплата фармацевтов доросла до 61,2 тысячи рублей, что на 2% больше, чем в 2023-ем. А вот самыми быстрыми темпами предлагаемые заработки у этих медицинских специалистов росли в Республике Хакасия (+30%, 52000 рублей), Красноярском крае (+27%, 63400) и Республике Северная Осетия-Алания (+23%, 40000 рублей).
Топ-15 регионов по динамике зарплаты в вакансиях для фармацевтов-провизоров, 2024-й к 2023 году
|
Регион
|
Медиана
предлагаемой зарплаты
|
Динамика
|
Республика Хакасия
|
52 000,00 ₽
|
+30%
|
Красноярский край
|
63 400,00 ₽
|
+27%
|
Республика Северная Осетия-Алания
|
40 000,00 ₽
|
+23%
|
Челябинская область
|
55 100,00 ₽
|
+22%
|
Иркутская область
|
61 300,00 ₽
|
+21%
|
Омская область
|
56 900,00 ₽
|
+20%
|
Новосибирская область
|
64 900,00 ₽
|
+18%
|
Кировская область
|
46 800,00 ₽
|
+17%
|
Калининградская область
|
54 000,00 ₽
|
+16%
|
Забайкальский край
|
52 000,00 ₽
|
+16%
|
Удмуртская Республика
|
51 300,00 ₽
|
+15%
|
Ямало-Ненецкий АО
|
80 000,00 ₽
|
+14%
|
Республика Дагестан
|
40 000,00 ₽
|
+14%
|
Нижегородская область
|
58 300,00 ₽
|
+14%
|
Санкт-Петербург
|
70 000,00 ₽
|
+13%
Больше всего денег фармацевтам готовы платить в Сахалинской области (86100 рублей), в Москве (81700), в Ямало-Ненецком АО (80000), в Московской области (78100), в Санкт-Петербурге и Приморском крае (по 70000 рублей в каждом регионе).