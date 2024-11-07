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Мурманская область. Арктика (16+)07.11.24 12:00

Аптеки Мурманской области «встали в очередь» за фармацевтами

В России число вакансий фармацевтов-провизоров выросло на 11%, а в Мурманской области – на 15%. Аналитики hh.ru выяснили, как изменилась потребность в специалистах в области изготовления, исследования и продажи лекарств, а также где им готовы предлагать наибольшие зарплаты.

За 10 месяцев 2024 года в России было открыто 31,4 тысячи вакансий для фармацевтов-провизоров, что на 11% больше, чем в том же периоде прошлого года. В Мурманской области спрос даже более выраженный: потребность в аптекарях за год увеличилась на 15%.

В региональном разрезе наибольшее число вакансий для фармацевтов сосредоточено в Москве – почти 5 тысяч, или 16% от общего числа. Каждая десятая вакансия опубликована в Московской области (3,1 тысячи, 10%), по 6% приходится на Краснодарский край и Санкт-Петербург (2 тысячи и 1,7 тысячи соответственно).

Средняя предлагаемая зарплата фармацевтов в целом по России составила 60100 рублей, увеличившись год к году на 8%. В Мурманской области зарплата фармацевтов доросла до 61,2 тысячи рублей, что на 2% больше, чем в 2023-ем. А вот самыми быстрыми темпами предлагаемые заработки у этих медицинских специалистов росли в Республике Хакасия (+30%, 52000 рублей), Красноярском крае (+27%, 63400) и Республике Северная Осетия-Алания (+23%, 40000 рублей).

Топ-15 регионов по динамике зарплаты в вакансиях для фармацевтов-провизоров, 2024-й к 2023 году

Регион

Медиана

предлагаемой зарплаты

Динамика

Республика Хакасия

52 000,00 ₽

+30%

Красноярский край

63 400,00 ₽

+27%

Республика Северная Осетия-Алания

40 000,00 ₽

+23%

Челябинская область

55 100,00 ₽

+22%

Иркутская область

61 300,00 ₽

+21%

Омская область

56 900,00 ₽

+20%

Новосибирская область

64 900,00 ₽

+18%

Кировская область

46 800,00 ₽

+17%

Калининградская область

54 000,00 ₽

+16%

Забайкальский край

52 000,00 ₽

+16%

Удмуртская Республика

51 300,00 ₽

+15%

Ямало-Ненецкий АО

80 000,00 ₽

+14%

Республика Дагестан

40 000,00 ₽

+14%

Нижегородская область

58 300,00 ₽

+14%

Санкт-Петербург

70 000,00 ₽

+13%

 

Больше всего денег фармацевтам готовы платить в Сахалинской области (86100 рублей), в Москве (81700), в Ямало-Ненецком АО (80000), в Московской области (78100), в Санкт-Петербурге и Приморском крае (по 70000 рублей в каждом регионе).

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