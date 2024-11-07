Аптеки Мурманской области «встали в очередь» за фармацевтами

В России число вакансий фармацевтов-провизоров выросло на 11%, а в Мурманской области – на 15%. Аналитики hh.ru выяснили, как изменилась потребность в специалистах в области изготовления, исследования и продажи лекарств, а также где им готовы предлагать наибольшие зарплаты.

За 10 месяцев 2024 года в России было открыто 31,4 тысячи вакансий для фармацевтов-провизоров, что на 11% больше, чем в том же периоде прошлого года. В Мурманской области спрос даже более выраженный: потребность в аптекарях за год увеличилась на 15%.

В региональном разрезе наибольшее число вакансий для фармацевтов сосредоточено в Москве – почти 5 тысяч, или 16% от общего числа. Каждая десятая вакансия опубликована в Московской области (3,1 тысячи, 10%), по 6% приходится на Краснодарский край и Санкт-Петербург (2 тысячи и 1,7 тысячи соответственно).

Средняя предлагаемая зарплата фармацевтов в целом по России составила 60100 рублей, увеличившись год к году на 8%. В Мурманской области зарплата фармацевтов доросла до 61,2 тысячи рублей, что на 2% больше, чем в 2023-ем. А вот самыми быстрыми темпами предлагаемые заработки у этих медицинских специалистов росли в Республике Хакасия (+30%, 52000 рублей), Красноярском крае (+27%, 63400) и Республике Северная Осетия-Алания (+23%, 40000 рублей).

Топ-15 регионов по динамике зарплаты в вакансиях для фармацевтов-провизоров, 2024-й к 2023 году

Регион Медиана предлагаемой зарплаты Динамика Республика Хакасия 52 000,00 ₽ +30% Красноярский край 63 400,00 ₽ +27% Республика Северная Осетия-Алания 40 000,00 ₽ +23% Челябинская область 55 100,00 ₽ +22% Иркутская область 61 300,00 ₽ +21% Омская область 56 900,00 ₽ +20% Новосибирская область 64 900,00 ₽ +18% Кировская область 46 800,00 ₽ +17% Калининградская область 54 000,00 ₽ +16% Забайкальский край 52 000,00 ₽ +16% Удмуртская Республика 51 300,00 ₽ +15% Ямало-Ненецкий АО 80 000,00 ₽ +14% Республика Дагестан 40 000,00 ₽ +14% Нижегородская область 58 300,00 ₽ +14% Санкт-Петербург 70 000,00 ₽ +13%

Больше всего денег фармацевтам готовы платить в Сахалинской области (86100 рублей), в Москве (81700), в Ямало-Ненецком АО (80000), в Московской области (78100), в Санкт-Петербурге и Приморском крае (по 70000 рублей в каждом регионе).