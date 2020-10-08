Арбитражным судом предприниматель привлечён к административной ответственности за нахождение в обороте пищевой продукции без маркировки

Прокуратурой города Мончегорска в ходе проверки исполнения законодательства о продовольственной безопасности установлено, что предпринимателем в магазине, расположенном на территории города Мончегорска осуществлялось хранение пищевой продукции животного происхождения без маркировки, указания наименования и местонахождения производителя товаров, даты изготовления, даты вскрытия упаковки и фасовки, что делает невозможным идентифицировать данную продукцию и определить сроки годности.

При этом, поскольку указанная продукция использовалась предпринимателем для последующего изготовления полуфабрикатов с целью реализации населению, нахождение данной продукции в обороте создаёт угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан.

По результатам проверки прокурор города обратился в арбитражный суд с заявлением о привлечении хозяйствующего субъекта, осуществляющего оборот указанной продукции, к административной ответственности по статье 14.43 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Решением Арбитражного суда Мурманской области заявление прокурора удовлетворено. Предприниматель привлечен к административной ответственности с назначением административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с конфискацией продукции.

Решение в законную силу не вступило.