Арбитражный суд Мурманской области поддержал позицию регионального УФАС России в споре о недопустимости фотофиксации как основания для признания объекта подключенным к электрическим сетям

Мурманское УФАС России по результатам рассмотрения заявления гражданина, привлекло ПАО «Россети Северо-Запад» к административной ответственности за отказ осуществить технологическое присоединение объекта гражданина к электрическим сетям.

Сетевая организация в качестве обоснования отказа от заключения с гражданином договора технологического присоединения, представила в материалы дела фотографию с изображением объекта гражданина к которому от соседнего здания подведён электрический провод.

Постановлением руководителя Мурманского УФАС России по делу №051/04/9.21-709/2021 от 17.11.2021 ПАО «Россети Северо-Запад» признано нарушившим часть 2 статьи 9.21 КоАП РФ.

Не согласившись с вменяемым правонарушением ПАО «Россети Северо-Запад» обратилось в Арбитражный суд Мурманской области.

Арбитражный суд Мурманской области по делу №А42-10483/2021 поддержал позицию Мурманского УФАС России, указав на недопустимость считать объект технологически присоединённым к электрическим сетям на основании фотофиксации.

Как указал суд, данный довод не может быть принят, так как согласно Правил технологического присоединения, документом, подтверждающим технологическое присоединение в установленном порядке является акт об осуществлении технологического присоединения, в котором определены основные технические характеристики и границы ответственности сторон.

В отсутствии должным образом оформленных документов, объект нельзя считать подключенным к электрическим сетям, как того требуют Правила технологического присоединения.

Арбитражный суд Мурманской области, учитывая неоднократный характер привлечения сетевой организации к ответственности, применил к правонарушителю взыскание в виде штрафа в размере 450 тысяч рублей.