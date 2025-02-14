Арбитражный суд Мурманской области подтвердил законность решения Мурманского УФАС России

Ранее служба включила сведения о предпринимателе (г. Заполярный) в реестр недобросовестных подрядных организаций

Как сообщает пресс-служба УФАС России по Мурманской области, между НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Мурманской области» и предпринимателем был заключён договор. Подрядчику необходимо было выполнить работы по оценке технического состояния многоквартирных домов и разработать проектную документацию на проведение капитального ремонта домов в посёлке Печенга.

Исполнитель систематически нарушал сроки выполнения работ, а к строительно-монтажным работам на объекте не приступил.

Заказчик обратился с заявлением в антимонопольный орган.

Служба по итогам рассмотрения заявления внесла сведения о предпринимателе в реестр недобросовестных подрядных организаций.

Не согласившись с решением антимонопольного органа, подрядчик обратился в суд. Арбитражный суд Мурманской области подтвердил правомерность решения Мурманского УФАС России.