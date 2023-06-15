Арбитражный суд Мурманской области признал законным решение регионального УФАС о включении сведений в отношении подрядчика из Санкт-Петербурга в реестр недобросовестных поставщиков

Мурманское УФАС рассмотрело обращение Балтийско-арктического межрегионального Управления Росприроднадзора о включении сведений в отношении ООО «СЛПРО БЕТА» в реестр недобросовестных поставщиков.

В 2022 году между Управлением Росприроднадзора и ООО «СЛПРО БЕТА» был заключён контракт на разработку проектно-сметной документации объекта: «Капитальный ремонт деревянного административного здания». По условиям контракта подрядчик должен выполнить работы по разработке проектно-сметной документации и получить положительное заключение госэкспертизы.

В установленный контрактом срок результат выполненных работ представлен не был.

Решением УФАС общество и её директор включены в реестр недобросовестных поставщиков.

Общество не согласилось с решением Мурманского УФАС и обратилось в суд.

Арбитражный суд отказал в удовлетворении исковых требований и подтвердил законность решения УФАС.

Как уточняет пресс-служба УФАС России по Мурманской области, включение в реестр недобросовестных поставщиков влечёт для хозяйствующих субъектов неблагоприятные последствия в виде ограничения права участвовать в государственных и муниципальных закупках в течение двух лет.