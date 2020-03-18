Арбитражный суд Мурманской области ввёл в отношении АО «Мурманское морское пароходство» процедуру наблюдения и назначил временного управляющего

«В отношении акционерного общества «Мурманское морское пароходство» введена процедура наблюдения. Временным управляющим утверждён Рябченков Владимир Анатольевич, член Ассоциации АУ СРО «Центральное агентство арбитражных управляющих», - говорится в сообщении ТАСС.

Также сообщается, что судебное заседание по делу о банкротстве акционерного общества назначено на 23 июля 2020 года.

По данным Российского профсоюза моряков (РПСМ), общая сумма долгов пароходства составляет около 5 млрд рублей, его крупнейшими кредиторами являются Сбербанк и ВТБ, у пароходства также есть задолженность перед иностранными кредиторами и портовыми властями зарубежных стран, вследствие чего его суда периодически задерживаются в иностранных портах. Пароходство задолжало морякам на январь 2020 года около 50 млн рублей.

При этом в профсоюзе отмечают, что значительную роль в создании кризисной ситуации на предприятии сыграло резкое снижение грузоперевозок с общей доли на рынке в объёме 11,5% в 2016 году до 3,7% в 2018 году. По этим причинам для погашения долгов пароходство вынуждено было продавать свой флот. За последнее время за рубежом уже проданы шесть судов: «Поморье», «Кузьма Минин», «Виктор Ткачев», «Петр Великий», «Иван Лопатин», «Всеволод Белецкий". Аналогичным образом сегодня решается судьба ещё трёх судов: «Заполярье», «Северная Земля» и «Хатанга».

«Попытка решить эти проблемы на площадке Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и на уровне исполнительных властей региона, в том числе и посредством уголовного преследования руководителей пароходства за невыплату заработной платы, по причинам объективного свойства, не приносят ощутимого результата, – говорит председатель РПСМ, член Морской коллегии при правительстве РФ Юрий Сухоруков. – Между тем, по нашему мнению, не все резервы для исправления этой тяжёлой ситуации использованы, поскольку в порту Мурманск на холодном отстое находятся шесть судов, которые при наличии соответствующей грузовой базы и заказов могли бы эксплуатироваться и приносить пароходству прибыль, а морякам – дать работу».

Речь идет о т/к «Котлас», л/к «Владимир Игнатюк», т/х «Новая Земля», т/х «Грумант», т/х «Юрий Аршневский», и т/х «Капитан Данилкин».