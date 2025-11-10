Арбитражный суд оставил штраф для сетевой организации в силе

В Мурманское УФАС России обратилась жительница города Заозерска с жалобой на действия сетевой организации, которая при выполнении мероприятий по технологическому присоединению объекта недвижимости заявителя определила точку подключения электроэнергии на границе муниципального земельного участка, который был передан в аренду, а не на границе её здания.

Расстояние от точки подключения до объекта заявителя значительно превышает 15 метров, которое предусмотрено Правилами №861.

При такой ситуации заявитель фактически лишен возможности выполнить технологическое присоединение своего объекта. Ведь для этого ему необходимо: построить своими силами более 600 метров недостающей линии электропередачи, -урегулировать земельно-имущественные отношения с владельцами земельных участков, которые расположены на пути строительства, содержать и обслуживать построенную линию электропередачи.

Мурманское УФАС усмотрело в действиях сетевой организации нарушение Правил технологического присоединения* и вынесло административный штраф в размере 600 тысяч рублей. Общество обжаловало это постановление в арбитражном суде, но суд встал на сторону антимонопольного органа и оставил его в силе.

* - Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утверждены постановлением правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861.