Объезд перекрываемого участка автодороги Р-21 «Кола» возможен только по городу МурманскуВ Мурманской области 5 августа пройдёт проверка систем оповещения
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)31.07.20 10:15

Арбитражный суд признал недействительным сдачу причалов рыбного порта в аренду

Тем самым подтвердилась позиция владельцев Мурманского морского рыбного порта о незаконности торгов, проведённых ФГУП «Нацрыбресурсы».

22 июля Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационную жалобу ФГУП «Нацрыбресурсы» и ООО «Севгазсервис» на решение Девятого арбитражного суда города Москвы о признании недействительным аукциона по аренде причала № 44.

Как пишет пресс-служба АО «ММРП», в ноябре 2018 года «Нацрыбресурсы», которому Росимущество передало в хозяйственное ведение причалы рыбного порта, выставил на аукцион право аренды причалов с 37-го по 44-й. Тем самым были нарушены право ММРП на бесконкурсную аренду. Оно, согласно ФЗ «О защите конкуренции» и «О морских портах», возникает из-за наличия неразрывной технологической связи между причалами и объектами порта – подкрановыми и железнодорожными путями, инженерными коммуникациями, холодильниками. Победителем конкурса стали компании «Севгазсервис» и «Мурманский складской терминал», на тот момент практически не обладавшие инфраструктурой для обслуживания судов. Таким образом, решение «Нацрыбресурса» не только противоречило законодательству, но и ухудшило ситуацию с приемом рыбопромысловых судов в Мурманске.

Разумеется, рыбный порт опротестовал проведение конкурса в суде. Разбирательство шло долго, но 28 октября 2019 года Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с доводами ММРП, признав незаконным проведение конкурса аренды по 44-му причалу из-за нарушения прав порта. И, соответственно, недействителен договор аренды между «Нацрыбресурсом» и «Севгазсервисом». Ответчики подали кассационную жалобу и… продолжили пользоваться причалом. Более того, «Севгазсервис» даже запретил в декабре 2019 года проведение портом учений по ликвидации разливов нефтепродуктов в районе причала.

И только 22 июля этого года Арбитражный суд Московского округа оставил в силе решение Девятого арбитражного суда, отклонив кассационную жалобу без удовлетворения. Но, несмотря на судебное постановление, «Севгазсервис» продолжает с ведома «Нацрыбресурса» незаконно эксплуатировать федеральную собственность.

А 23 июля состоялось рассмотрение аналогичного дела по причалу № 41. Первоначально иск рыбного порта о незаконности конкурса был отклонён. Но сейчас Арбитражный суд отменил решение суда первой инстанции и вернул дело на повторное рассмотрение. Два этих судебных постановления дают портовикам надежду, что и конкурсы по остальным причалам Южного района тоже будут признаны недействительными.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Целевой показатель грузооборота по Севморпути становится призрачным
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"ДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной ДумыМурманская областная Дума. Время важных решений
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманском горкоме КПРФ избрали секретарей
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Илья
28.07.20 15:55
А где такую справку получают?
Комментарий к новости:В санаториях и домах отдыха отдыхающих ждут со справкой об эпидокружении
Varsin
28.07.20 08:57
Очередная блажь богатых россиян и губернатора, который хочет попиариться.
Комментарий к новости:Мурманская область должна стать центром арктического туризма и создания необходимой инфраструктуры для отдыха на воде
Д.О. Вернер
26.07.20 12:48
Опять не поздравили ветеранов бывшего завода связи ВМФ...
Комментарий к новости:Командующий Северным флотом в преддверии Дня ВМФ поздравил ветеранов
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире14:00«С миру по нитке». Научно-популярная программа (12+)14:30Мультфильмы (0+/6+)15:30«Предки наших предков: Новая Зеландия». Документальный цикл (12+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах региона цены на картофель и репчатый лук стали снижаться-PRO Валюту (16+)Доллар и евро продолжают бурный рост-PRO Энергетику (18+)Гарантирующий поставщик электроэнергии выбивает долги с потребителей, нарушая законодательство-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 31 июля-PRO Нефть и газ (18+)«НОВАТЭК» построит на корейской верфи СПГ-баржу для перегрузочного комплекса в Мурманске-PRO Законы (18+)Пять дней для работы над ошибками – жёсткие поправки правительства РФ
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
28.07.20: Учёные прогнозируют вторую волну заражений коронавирусом осенью. Как вы относитесь к тому, что власти страны повторно введут режим ограничений?Проголосовало: 299 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика