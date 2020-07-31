Арбитражный суд признал недействительным сдачу причалов рыбного порта в аренду

Тем самым подтвердилась позиция владельцев Мурманского морского рыбного порта о незаконности торгов, проведённых ФГУП «Нацрыбресурсы».

22 июля Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационную жалобу ФГУП «Нацрыбресурсы» и ООО «Севгазсервис» на решение Девятого арбитражного суда города Москвы о признании недействительным аукциона по аренде причала № 44.

Как пишет пресс-служба АО «ММРП», в ноябре 2018 года «Нацрыбресурсы», которому Росимущество передало в хозяйственное ведение причалы рыбного порта, выставил на аукцион право аренды причалов с 37-го по 44-й. Тем самым были нарушены право ММРП на бесконкурсную аренду. Оно, согласно ФЗ «О защите конкуренции» и «О морских портах», возникает из-за наличия неразрывной технологической связи между причалами и объектами порта – подкрановыми и железнодорожными путями, инженерными коммуникациями, холодильниками. Победителем конкурса стали компании «Севгазсервис» и «Мурманский складской терминал», на тот момент практически не обладавшие инфраструктурой для обслуживания судов. Таким образом, решение «Нацрыбресурса» не только противоречило законодательству, но и ухудшило ситуацию с приемом рыбопромысловых судов в Мурманске.

Разумеется, рыбный порт опротестовал проведение конкурса в суде. Разбирательство шло долго, но 28 октября 2019 года Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с доводами ММРП, признав незаконным проведение конкурса аренды по 44-му причалу из-за нарушения прав порта. И, соответственно, недействителен договор аренды между «Нацрыбресурсом» и «Севгазсервисом». Ответчики подали кассационную жалобу и… продолжили пользоваться причалом. Более того, «Севгазсервис» даже запретил в декабре 2019 года проведение портом учений по ликвидации разливов нефтепродуктов в районе причала.

И только 22 июля этого года Арбитражный суд Московского округа оставил в силе решение Девятого арбитражного суда, отклонив кассационную жалобу без удовлетворения. Но, несмотря на судебное постановление, «Севгазсервис» продолжает с ведома «Нацрыбресурса» незаконно эксплуатировать федеральную собственность.

А 23 июля состоялось рассмотрение аналогичного дела по причалу № 41. Первоначально иск рыбного порта о незаконности конкурса был отклонён. Но сейчас Арбитражный суд отменил решение суда первой инстанции и вернул дело на повторное рассмотрение. Два этих судебных постановления дают портовикам надежду, что и конкурсы по остальным причалам Южного района тоже будут признаны недействительными.