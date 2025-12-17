Девять мастеров из Мурманской области стали победителями Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» в различных номинацияхМурманская область вошла в топ-5 регионов СЗФО по спросу на рабочий персонал
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)17.12.25 14:30

Арбитражный суд Северо-Западного округа отказался признать решение международного арбитража по делу порта «Лавна»

Арбитражный суд Северо-Западного округа не признал решение арбитража при Международной торговой палате (ICC), отказавшего ООО «Морской торговый порт «Лавна» во взыскании 6,1 млн евро с латвийской «LNK Industries» и 2,6 млн евро с немецкой «Thyssenkrupp Industrial Solutions».

Первоначально в суд с возражением относительно признания на территории Российской Федерации решения Международного арбитражного суда при Международной торговой палате обратился первый заместитель транспортного прокурора Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Возражение было поддержано Арбитражным судом Мурманской области. Однако, не согласившись с данным решением, компания «LNK Industries» (Латвия) обратилась в суд округа с кассационной жалобой, в которой просила отменить определение суда первой инстанции и принять по делу новый судебный акт.

Отмечается, что в рамках строительства комплекса перегрузки угля «Лавна» из федерального бюджета было направлено 27,7 млрд рублей, в том числе на приобретение технологического оборудования. Между ООО «Морской торговый порт «Лавна», АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) и двумя иностранными компаниями в 2018 году был заключён контракт на проектирование, производство, поставку и монтаж оборудования для комплекса в морском порту Мурманск. В рамках исполнения договоренностей были перечислены авансовые платежи в размере 8,79 млн евро, в том числе «LNK Industries» получила 6,14 млн евро, а «Thyssenkrupp Industrial Solutions» — 2,64 млн евро.

Из-за введения Евросоюзом санкций иностранные контрагенты отказались исполнять обязательства по монтажу оборудования, а порт потребовал вернуть авансовые платежи. Было возбуждено разбирательство при Международной торговой палате, однако по результатам рассмотрения дела арбитраж принял решение об отказе в возврате авансовых платежей.

«Полагая, что указанное решение противоречит публичному порядку Российской Федерации, прокурор обратился в суд с заявлением, содержащим возражения о признании на территории Российской Федерации арбитражного решения», — пояснили в суде.

Арбитражный суд Мурманской области, установив, что исполнение решения арбитража действительно противоречит публичному порядку Российской Федерации, удовлетворил заявление прокурора. Рассмотрев дело повторно, Арбитражный суд Северо-Западного округа поддержал решение первой инстанции и оставил кассационную жалобу «LNK Industries» без удовлетворения.

Вчера Государственная Дума одобрила запрет на исполнение в России постановлений судов иностранных государств. Такой закон прошёл второе и третье чтения.

Изменения вносятся в Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации». Согласно документу, решения зарубежных судов нужно будет игнорировать, если их полномочия в сфере уголовного судопроизводства предоставлены без участия Российской Федерации.

Кроме того, нормы касаются решений международных судебных органов, если их компетенция не имеет под собой основания в виде Международного договора РФ или Резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, принятой для реализации полномочий, указанных в Уставе ООН.

Фото: https://vk.com/asszoarbitr?z=photo-219694784_457239046%2F926ba7818afbe9e00a

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Российская Арктика: эпоха обсуждений завершена. Начинается эпоха прорыва
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
-Правовая консультация (18+)В 2026 году для ряда юридических лиц сохраняется возможность подачи заявлений на кадастровый учёт на бумажном носителе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Топ вакансий для квалифицированных рабочих-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 95 копеек, евро прибавил 34 копейки-PRO Энергетику (18+)Правительство России выделит дополнительно 550 млн рублей на закупку топочного мазута для Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Североморские теплосети готовятся к масштабной замене сетей в 2026 году-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)«Единая Россия» принимает федеральные законы, направленные на поддержку участников СВО и их семей
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»