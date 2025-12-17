Арбитражный суд Северо-Западного округа отказался признать решение международного арбитража по делу порта «Лавна»

Арбитражный суд Северо-Западного округа не признал решение арбитража при Международной торговой палате (ICC), отказавшего ООО «Морской торговый порт «Лавна» во взыскании 6,1 млн евро с латвийской «LNK Industries» и 2,6 млн евро с немецкой «Thyssenkrupp Industrial Solutions».

Первоначально в суд с возражением относительно признания на территории Российской Федерации решения Международного арбитражного суда при Международной торговой палате обратился первый заместитель транспортного прокурора Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Возражение было поддержано Арбитражным судом Мурманской области. Однако, не согласившись с данным решением, компания «LNK Industries» (Латвия) обратилась в суд округа с кассационной жалобой, в которой просила отменить определение суда первой инстанции и принять по делу новый судебный акт.

Отмечается, что в рамках строительства комплекса перегрузки угля «Лавна» из федерального бюджета было направлено 27,7 млрд рублей, в том числе на приобретение технологического оборудования. Между ООО «Морской торговый порт «Лавна», АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) и двумя иностранными компаниями в 2018 году был заключён контракт на проектирование, производство, поставку и монтаж оборудования для комплекса в морском порту Мурманск. В рамках исполнения договоренностей были перечислены авансовые платежи в размере 8,79 млн евро, в том числе «LNK Industries» получила 6,14 млн евро, а «Thyssenkrupp Industrial Solutions» — 2,64 млн евро.

Из-за введения Евросоюзом санкций иностранные контрагенты отказались исполнять обязательства по монтажу оборудования, а порт потребовал вернуть авансовые платежи. Было возбуждено разбирательство при Международной торговой палате, однако по результатам рассмотрения дела арбитраж принял решение об отказе в возврате авансовых платежей.

«Полагая, что указанное решение противоречит публичному порядку Российской Федерации, прокурор обратился в суд с заявлением, содержащим возражения о признании на территории Российской Федерации арбитражного решения», — пояснили в суде.

Арбитражный суд Мурманской области, установив, что исполнение решения арбитража действительно противоречит публичному порядку Российской Федерации, удовлетворил заявление прокурора. Рассмотрев дело повторно, Арбитражный суд Северо-Западного округа поддержал решение первой инстанции и оставил кассационную жалобу «LNK Industries» без удовлетворения.

Вчера Государственная Дума одобрила запрет на исполнение в России постановлений судов иностранных государств. Такой закон прошёл второе и третье чтения.

Изменения вносятся в Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации». Согласно документу, решения зарубежных судов нужно будет игнорировать, если их полномочия в сфере уголовного судопроизводства предоставлены без участия Российской Федерации.

Кроме того, нормы касаются решений международных судебных органов, если их компетенция не имеет под собой основания в виде Международного договора РФ или Резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, принятой для реализации полномочий, указанных в Уставе ООН.

Фото: https://vk.com/asszoarbitr?z=photo-219694784_457239046%2F926ba7818afbe9e00a