Арбуз «Сюрприз» порадовал учёных ЗаполярьяПоверка бытовых счётчиков осуществляется только в электронном виде
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)14.10.20 10:00

Арбуз «Сюрприз» порадовал учёных Заполярья

Учёные Всероссийского института генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова смогли вырастить в Заполярье дыни и арбузы.

«Мы предполагали, что некоторые генотипы хорошо отзовутся на условия длинного полярного дня и смогут хорошо сформировать плоды. Наши ожидания оправдались: длинный полярный день способствовал тому, что несколько изученных сортов мы можем рекомендовать для условий Заполярья», - сообщила учёный секретарь учреждения Юлия Ухатова.

Выращивание на станции в Апатитах велось в теплицах без дополнительного отопления и освещения, а также без удобрений. Параллельно такие же сорта выращивали в Краснодарском крае.

«В эксперименте участвовали несколько сортов тыквы, которые плоды не сформировали. Но наиболее интересная выборка - это арбузы и дыни. На полярной станции плоды получились достаточно хорошего качества. Анализ показал, что вес плодов был практически неотличим от плодов, полученных в условиях кубанской станции», - приводит interfax-russia.ru  слова  Ухатовой.

Плоды на кубанской и арктической станциях были срезаны в один день, 10 сентября, и доставлены в Санкт-Петербург. Комиссия из 14 человек провела дегустацию и передала образцы на биохимический анализ: лучше всего показал себя арбуз сорта «Сюрприз» с жёлтой мякотью. «И по вкусовым качествам, и по биохимическому составу плоды арбуза сорта «Сюрприз», выращенные на полярной опытной станции, практически не уступали аналогичным свойства арбуза сорта «Сюрприз», выращенного на кубанской станции. Таким образом, арбуз сорта «Сюрприз» был наиболее приспособлен к выращиванию в условиях Арктики, а вот другие сорта отбор для Заполярья не прошли», - добавила Ухатова.

Учёные планируют начать эксперименты с выращиванием киви. Также изучается возможность выращивания винограда.

«Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем начать этот эксперимент, и с удовольствием поделимся с вами результатами. Идея такая же, как и с «северной бахчей»: мы просто хотим довести качественные продукты питания до потребителя, чтобы он сам их выращивал на своей земле», - отметила Ухатова.

 

https://www.interfax-russia.ru/northwest/news/rossiyskie-uchenye-vyrastili-v-arktike-dyni-i-arbuzy

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Образ Арктики не должен быть фейком, это должно стать реальностью
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: НОВЫЙ СЕЗОН«ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Оленья армия» - «Арктик-ТВ» начинает трансляцию фильмов нового проектаДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВысокий уровень доверия - избиратели региона отдали предпочтение кандидатам от партии «Единая Россия»
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
11.10.20 19:22
Мурманчане, подскажите, когда будем отмечать 70-летие ввода в строй Тёщиного Языка или уже было? Это вот тут: https://yandex.ru/maps/org/tyoshchin_ yazyk/55183582434/panorama/? ll=33.095713%2C68.982
Комментарий к новости:11 октября мосту через Кольский залив исполнится 15-лет
Денис Калманов
11.10.20 04:00
Честно говоря, первыми о необходимости вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам, заявили профсоюзы ФНПР. И в течение нескольких лет лоббировали эту тему. Хорошо, что сейчас дело сдвинулось с м
Комментарий к новости:Решение о неиндексации пенсий работающим пенсионерам вносит сумятицу в пенсионную систему страны - эксперт
Александр
09.10.20 10:56
Т***и! Пошли на попятную, скоро выборы! * - купюры внесла редакция.
Комментарий к новости:Депутаты-единороссы направили в кабмин предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире11:10«Международные новости». Информационная программа (12+)11:30Новости. Информационная программа (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир
-PRO Деньги (16+)45% россиян считают правильным забрать сейчас деньги с банковских вкладов-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 26 копеек, евро укрепилось почти на 7 копеекопеек, евро укрепилось почти на 7 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС завершилась ремонтная кампания 2020 года-PRO ЖКХ (18+)Поверка бытовых счётчиков осуществляется только в электронном виде-PRO Нефть и газ (18+)Сделано четвертое крупное открытие «Газпрома» на шельфе полуострова в Карском море за последние два года-PRO Законы (18+)Более 8,8 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика