Арбуз «Сюрприз» порадовал учёных Заполярья

Учёные Всероссийского института генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова смогли вырастить в Заполярье дыни и арбузы.

«Мы предполагали, что некоторые генотипы хорошо отзовутся на условия длинного полярного дня и смогут хорошо сформировать плоды. Наши ожидания оправдались: длинный полярный день способствовал тому, что несколько изученных сортов мы можем рекомендовать для условий Заполярья», - сообщила учёный секретарь учреждения Юлия Ухатова.

Выращивание на станции в Апатитах велось в теплицах без дополнительного отопления и освещения, а также без удобрений. Параллельно такие же сорта выращивали в Краснодарском крае.

«В эксперименте участвовали несколько сортов тыквы, которые плоды не сформировали. Но наиболее интересная выборка - это арбузы и дыни. На полярной станции плоды получились достаточно хорошего качества. Анализ показал, что вес плодов был практически неотличим от плодов, полученных в условиях кубанской станции», - приводит interfax-russia.ru слова Ухатовой.

Плоды на кубанской и арктической станциях были срезаны в один день, 10 сентября, и доставлены в Санкт-Петербург. Комиссия из 14 человек провела дегустацию и передала образцы на биохимический анализ: лучше всего показал себя арбуз сорта «Сюрприз» с жёлтой мякотью. «И по вкусовым качествам, и по биохимическому составу плоды арбуза сорта «Сюрприз», выращенные на полярной опытной станции, практически не уступали аналогичным свойства арбуза сорта «Сюрприз», выращенного на кубанской станции. Таким образом, арбуз сорта «Сюрприз» был наиболее приспособлен к выращиванию в условиях Арктики, а вот другие сорта отбор для Заполярья не прошли», - добавила Ухатова.

Учёные планируют начать эксперименты с выращиванием киви. Также изучается возможность выращивания винограда.

«Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем начать этот эксперимент, и с удовольствием поделимся с вами результатами. Идея такая же, как и с «северной бахчей»: мы просто хотим довести качественные продукты питания до потребителя, чтобы он сам их выращивал на своей земле», - отметила Ухатова.

https://www.interfax-russia.ru/northwest/news/rossiyskie-uchenye-vyrastili-v-arktike-dyni-i-arbuzy