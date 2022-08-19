«Arctic Epic Tri»: в Дальних Зеленцах состоится гонка сильнейших

20 августа в посёлке Дальние Зеленцы состоится Кубок Арктики по триатлону «Arctic Epic Tri». Участникам предстоит преодолеть «полужелезную дистанцию» общей протяжённостью 113 км.

В рамках соревнования атлеты проплывут 1,8 км в ледяной воде Баренцева моря, проедут 90 км на велосипедах. Затем их ждёт гонка на 21 км по пересечённой местности. Для всех рискнувших бросить вызов Крайнему Северу подготовлены памятные медали и стартовые пакеты с фирменной экипировкой. Победителей и призёров ждут денежные призы.

Как сообщает региональное Министерство спорта, первая в истории гонка «IRONMAN» прошла 18 февраля 1978 года на острове Оаху (Гавайи). Каждый участник в качестве напутствия получил записку с фразой, которая впоследствии стала лозунгом экстремального триатлона: «Проплыви 2,4 мили, преодолей на велосипеде 112 миль, пробеги 26,2 мили и гордись этим всю оставшуюся жизнь!». Вне всяких сомнений, Кубок Арктики «Arctic Epic Tri» станет для всех участников поводом гордиться собой и символом невероятной силы духа.

Старт соревнований запланирован на 11.00. Подробная информация о спортивном мероприятии опубликована в официальной группе ВКонтакте и на странице регистрации мероприятия.

Фото: Максима МАЛЮТИНА.