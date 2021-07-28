«Arctic schools» - реализация проекта в самом разгаре

Глава администрации города Мурманска Евгений Никора вчера совместно с министром образования и науки Мурманской области Ольгой Дзюбой посетили гимназию №8. Учебное заведение стало одним из победителей регионального конкурса грантов на преобразование школьных пространств «Arctic schools».

В рамках проекта будет приобретено и установлено новое оборудование столовой, обеденные столы и скамейки. Кроме того, на стены будет нанесён дизайнерский рисунок. Все работы должны быть завершены до конца августа.

– Восьмая гимназия на протяжении нескольких лет поэтапно занимается обновлением и созданием нового облика современного образовательного учреждения. Во многом это происходит благодаря активному сотрудничеству с АО «Мурманский морской торговый порт», – отметил глава администрации города Мурманска Евгений Никора. – В этом году одним из условий для участия в конкурсе грантов «Arctic schools» было софинансирование. Тут как нельзя кстати оказалась финансовая помощь порта и муниципалитета. В результате ученики получат современное школьное пространство.

Среди победителей «Arctic schools» 14 мурманских учреждений. Кроме того, практически все школы подготовили заявки для участия в конкурсе на следующий год.

– Проект доказал свою востребованность, в этом году участниками стали более 80 школ из 15 муниципальных образований. Это больше половины средних общеобразовательных учреждений региона, – рассказала министр образования и науки Мурманской области Ольга Дзюба. – Отличительной особенностью конкурса стало то, что в разработке и защите своего видения организации школьного пространства активное участие принимали учащиеся и педагоги.