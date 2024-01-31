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Мурманская область. Арктика (16+)31.01.24 11:00

«Аренда за 1 рубль» - льгота для арендаторов

Изменения, разработанные Министерством имущественных отношений Мурманской области, дают возможность льготного предоставления государственного имущества Мурманской области, находящегося в неудовлетворительном состоянии, а инвесторам позволяет использовать государственное имущество на более выгодных условиях.

Льгота предоставляется при заключении договора аренды областного имущества, включенного в перечень, утвержденный правительством Мурманской области, без проведения торгов, в случаях предусмотренных Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» и при условии проведения потенциальным арендатором капитального ремонта.

В период проведения ремонта (не более 3 лет с момента заключения договора аренды) размер годовой арендной платы устанавливается из расчёта 1 рубль за 1 кв. метр.

На оставшийся период действия договора аренды (после завершения ремонтных работ) в целях окупаемости произведенных затрат на приведение объекта в надлежащее состояние размер годовой арендной платы рассчитывается по минимальной ставке годовой арендной платы, рассчитанной на соответствующую дату.

Максимальны срок, на который может быть заключён договор аренды на льготных условиях, составляет не более 7 лет.

Как сообщает Министерство имущественных отношений Мурманской области, при заключении договора аренды с арендатором, которым проводился капитальный ремонт, на новый срок размер годовой арендной платы рассчитывается на основании рыночной стоимости годовой арендной платы.

В настоящее время в перечень включены 6 объектов недвижимости.

Порядок оформления передачи объектов областной собственности размещен по ссылке.

Более подробную информацию о льготе можно узнать по тел.: 486-959

Оказание Министерством имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам осуществляется в рамках реализации Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

 

Фото: https://gov-murman.ru

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