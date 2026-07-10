Аргентинец в Мурманске: стартовали съёмки документального фильма об адаптации мигрантов на Крайнем Севере

Героями киноленты «Тридцать дней» стали трое мужчин, переехавших в наш регион.

Аргентинец Марко Антонио Парра Диас, инженер по образованию, познакомился с мурманчанкой Еленой во время путешествия и переехал в Россию. Ему предстоит пройти миграционный учёт, медкомиссию, получить патент на работу, а главное, выучить русский язык и сдать экзамены по обществознанию и истории.

Детский хирург Рустам Усмонов работает в мурманской больнице.

А строитель из Таджикистана Камолиддин Мухидинов благоустраивает территорию у новостройки на улице Зелёной.

Каждая из этих историй уникальна, но все они показывают, как люди из разных стран находят свой путь в жизни на Кольской земле.

Картину снимают члены Мурманского областного отделения Союза кинематографистов России при поддержке регионального Министерства внутренней политики. Автор фильма Светлана Солдатова, оператор-постановщик Сергей Пашков, второй режиссёр Кристина Бородина, продюсер Светлана Осминина.

Съёмки проходят в рамках программы по укреплению единства российской нации и этнокультурного развития народов.

Поддержка кинопроизводства – важное направление народной программы «На Севере – жить!». Благодаря системной работе правительства региона и Центра развития кинопроизводства количество кинопроектов, снятых в Мурманской области, выросло с 4 в 2019 году до 38 в 2025-ом.

Фото (Центр развития кинопроизводства региона): https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457288822%2Fwall-139605315_33330