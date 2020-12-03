Аргументы судебного пристава убедили должника оплатить штрафы ГИБДД

На исполнении в отделении судебных приставов Печенгского района находилось 13 исполнительных производств о взыскании с жителя посёлка Никель штрафов ГИБДД на сумму 15 тысяч рублей.

В рамках исполнительных производств судебный пристав направил запросы в регистрирующие и контролирующие органы, банки и операторам сотовой связи. От оператора сотовой связи был получен номер телефона должника. Позвонив мужчине, пристав разъяснил ему, что в случае неисполнения требований исполнительных документов в установленный законодательством 5-дневный срок по каждому исполнительному производству будет вынесен исполнительский сбор по 1 тысячи рублей. Кроме этого, в отношении него может быть принято решение о направлении заявления в суд о временном ограничении на пользование специальным правом управления транспортным средством.

Осознав, что не сможет управлять своим автомобилем, чтобы не стать пешеходом, мужчина незамедлительно оплатил имеющуюся задолженность в полном объёме.

Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.