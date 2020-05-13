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Мурманская область. Арктика (16+)13.05.20 10:45

Архангельская область и Ненецкий автономный округ собираются объединиться

Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа сегодня, 13 мая, выступят с инициативой объединения двух регионов в единый. Об этом сообщили «РБК» два собеседника, близких к региональным властям.

Собеседник «Ведомостей», близкий к руководству Архангельской области, подтвердил, что 13 мая пройдёт совещание, на котором будет подписан меморандум об объединении регионов. Референдум об этом планируют провести, по его словам, осенью, 13 сентября. Предполагается, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный выступят с совместным заявлением о начале объединения в окружном административном центре Нарьян-Маре после совещания, рассказал один из собеседников «РБК».

С точки зрения административно-политического устройства Архангельская область и НАО относятся к регионам, построенным по принципу матрешки. Округ – и самостоятельный регион, и часть области. Другой пример административно-территориальной «матрешки» – Тюменская область, куда входят как самостоятельные регионы Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Как рассказал РБК директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов, у объединения регионов есть как политические, так и экономические предпосылки. Это малочисленность населения округа, с одной стороны, и необходимость выстраивания единой политики в области добычи нефти и газа и управления Северным морским путем, с другой.

2 апреля временно исполняющим обязанности губернатора Архангельской области вместо ушедшего в отставку Игоря Орлова Президент России Владимир Путин назначил главу Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского, а его место занял заместитель губернатора НАО Юрий Бездудный. Политологи и представители Кремля оценили этот шаг как задел для последующего укрупнения региона за счёт слияния области и округа.

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