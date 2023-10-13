Архитекторы и программисты больше других преданы своему призванию, экономисты и экологи выбрали бы другую профессию

Выбирать свою профессию снова и снова чаще всего готовы архитекторы, программисты и психологи, а экономисты, экологи и переводчики поменяли бы её на другую. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, проведённого по заказу «Russia Today», в котором приняли участие представители 24 профессиональных групп из всех округов страны.

Рейтинг специалистов, преданных своему делу, возглавляют архитекторы: 80% из них выбрали бы свою профессию снова. На втором месте программисты — 79%. На третьем — психологи с 75% голосов. 7 из 10 сметчиков и спортивных тренеров выбрали бы свою специальность снова. 69% системных администраторов, 68% врачей, 67% парикмахеров и 67% маркетологов не променяли бы свою профессию на другую.

Среди дизайнеров, преданных своей профессии — 65%, среди автомехаников — 61%, среди юристов — 60%. Реже остальных довольны первоначальным выбором профессии переводчики (43%), экологи (40%) и экономисты (38%).

По сравнению с аналогичным исследованием прошлого года, переводчики, экологи и HR-менеджеры гораздо реже отмечают готовность выбрать свою профессию вновь. Лидер рейтинга не меняется: и сегодня, и в 2022, и в 2018, и в 2014 году самые преданные своему делу — архитекторы.

Время проведения опроса: 7 сентября — 9 октября 2023 года.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Сбербанк».