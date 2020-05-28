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Мурманская область. Арктика (16+)28.05.20 08:30

Архитекторы из разных стран поборются за право преобразить Долину Уюта

Региональный Центр городского развития совместно с правительством Мурманской области проводит открытый международный конкурс на разработку концепции парковой зоны спортивно-рекреационного комплекса «Долина Уюта».

Проектируемая территория представляет собой пустующую зелёную территорию площадью 23,38 га. Перед участниками конкурса стоит задача преобразовать ее в современное общественное пространство, адаптированное для климата Заполярья, а также определить основные векторы развития территории на ближайший период.

Как подчеркнул специалист управления подготовки проектов по формированию комфортной городской среды Центра городского развития Андрей Крохин, проведение конкурса не только даст возможность получить уникальные решения для будущего проекта городского парка, но и привлечёт внимание огромного количества профессионалов со всего мира к развитию Кольского полуострова, его особенностям и перспективам.

К участию в конкурсе приглашаются:

российские и зарубежные профессиональные команды со стажем более 3 лет в области архитектуры, проектирования, разработки концепций развития общественных пространств, объектов коммерческой и жилой недвижимости, мастер-планирования;

команды студентов, проходящих на данный момент обучение и/или имеющих стаж работы менее 3 лет. Допускается наличие в команде научного руководителя.

Конкурс проходит в двух категориях: студенты и профессионалы. В каждой из них будут определены по три победителя. Общий призовой фонд 5,825 млн рублей. Команда, занявшая первое место в категории профессионалов, будет допущена к реализации проекта-победителя.

Кроме того, работы еще десяти конкурсантов (по пять – в каждой категории), не вошедшие в число призовых, но отмеченные членами жюри, будут опубликованы в итоговом презентационном каталоге по итогам конкурса.

Заявки будет оценивать международное жюри из признанных экспертов в области архитектуры. Так, свое участие уже подтвердили: Маркус Аппенцеллер (Нидерланды, Роттердам, учредитель MLA+); Татьяна Гук (Россия, Москва, директор Института генплана Москвы, член Союза московских архитекторов); Тарья Нурми (Финляндия, Хельсинки, архитектор, архитектурный критик, писатель, член Финской Ассоциации Архитекторов), Сергей Чобан (Россия, архитектор, член Союза немецких архитекторов, создатель архитектурного объединения SPEECH).

Как сообщает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области, преобразование Долины Уюта началось в 70-х годах прошлого века. На территории было построено пятидесятиметровое стрельбище, здание для спортивной школы, устроены трибуны для зрителей. Появились два трамплина, были подготовлены лыжные трассы, качество которых позже привлекало зарубежных биатлонистов мирового класса. Впоследствии здесь проводился этап мирового чемпионата по биатлону и другим зимним видам спорта.

На сегодняшний день спортивный комплекс «Долина Уюта» рассчитан на большое количество зимних видов спорта – лыжные гонки, биатлон, спортивное ориентирование, хоккей с мячом и шайбой, фигурное катание. Летом в спорткомплексе популярен велотуризм, легкоатлетические кроссы, футбол, работают лыжероллерные трассы для летних тренировок спортсменов.

 

 

Комментарии

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