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Мурманская область. Арктика (16+)25.08.20 15:30

Архитекторы.рф: «Мурманский морской торговый порт – это важная часть города»

Мурманский морской торговый порт посетили участники программы профессионального развития российских архитекторов, градостроителей, проектировщиков, государственных (муниципальных) служащих Архитекторы.рф. Она проводится во второй раз и реализуется проектом ДОМ.РФ в стратегическом партнерстве с Институтом медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» при поддержке Правительства Российской Федерации и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Задача программы – дать возможность специалистам познакомиться с проектами качественной городской среды в городах России и Европы и обменяться опытом с их авторами.

«Нам было очень важно посещение порта, потому что его можно назвать градообразующим предприятием и драйвером развития Мурманска. Нам было интересно узнать, как он работает, как встраивается в общегородскую повестку, как интегрируется с тем, что сейчас происходит в городе. У нас осталось хорошее впечатление. Все действует как отлаженная система», - отметила куратор программы «Архитекторы.РФ» Александра Чечёткина.

Двадцать участников программы из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ульяновска, Барнаула, Новосибирска, Камчатки и других город и регионов Российской Федерации познакомились с историей ММТП, который в этом году отмечает 105-летие, его значением в основании Мурманска, развитии экономики города и региона, реализации экологических программ и социально значимых проектов, формировании комфортной городской среды.

«Мы гордимся тем, что Мурманский морской торговый порт является одним из передовых в Российской Федерации. И в полной мере понимаем свою ответственность перед городом не только с точки зрения экономики, но аспектов градостроительства. В условиях севера мы стремимся добавить в городскую среду яркие краски и современные решения», - отметил на встрече с участниками программы генеральный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов.

В качестве наиболее ярких примеров этой работы, с которыми познакомились гости, - строительство по периметру производственной площадки ММТП пылеветрозащитных экранов. Они не только выполняют производственные задачи, но и стали ярким художественным объектом города. А также проект архитектурно-художественной подсветки портальных кранов, которые, точно северное сияние, сверкают на берегу Кольского залива, что особенно актуально в период полярной ночи.

«Для меня самым большим впечатлением - даже, скорее, пониманием - стало то, насколько это важная часть города. Здесь в порту мы осознали, насколько это важно, сколько людей здесь работают», - отметил участник программы Данил Арефьев (г.Екатеринбург).

В рамках посещения предприятия участники программы посетили «арктический» причал ММТП, увидели процесс погрузки тяжеловесных конструкций на борт стоящего у причала судна, увидели современные архитектурные решения, применяемые на площадке порта. Напомним, АО «Мурманский морской торговый порт» - крупнейшая стивидорная компания в Арктической зоне Российской Федерации. Порт находится в незамерзающей акватории Кольского залива Баренцева моря. Обеспечивает круглогодичное сообщение с важнейшими логистическими центрами во всем мире. Порт является универсальным и обрабатывает широкую номенклатуру генеральных и навалочных грузов, в том числе в арктическом направлении. АО «ММТП» является социально ответственным предприятием, активно участвует в реализации общественно значимых проектов и программ.

 

 

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