Архитектурная подсветка изменит облик зданий в Заполярном и Никеле

К наступлению полярной ночи в Никеле и Заполярном в рамках стратегического плана «На Севере – жить» некоторые дома украшают архитектурно-художественной подсветкой, задача которой подчеркнуть уникальность зданий, сделать их привлекательными.

«В части архитектурно-художественной подсветки Печенгский округ ждут значительные преображения: в прошлые годы организована подсветка 13 муралов и четырёх фасадов многоквартирных домов, а в этом году работа продолжается», – сообщила заместитель губернатора – министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова.



По информации Центра городского развития Мурманской области, в этом году в Заполярном уже организована подсветка муралов на улице Мира (дома №№4, 5, 6 и 11), а в Никеле – на улице Бредова, дом №1/15.

Кроме того, в Заполярном закончен монтаж архитектурной подсветки фасада школы № 9 на улице Космонавтов, 6Ааи продолжаются работы на фасадах музыкальной школы на улице Ленина, 4, а также общежития Кольской ГМК на улице Ленина, 8.

На Гвардейском проспекте в Никеле продолжаются работы по установке подсветки на фасадах домов №№12, 14 и 25.

Как сообщает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области, финансирование работ осуществляется компанией «Норникель» в рамках соглашения с правительством региона.

Фото: https://gov-murman.ru