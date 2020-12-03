Архивные документы об обороне Заполярья в 1941 году опубликованы на сайте Министерства обороны РФ

Министерство обороны России ко Дню неизвестного солдата на своём сайте опубликовало историко-познавательный раздел «Они защищали Заполярье», в основу которого легли архивные документы из фондов Центрального архива МО РФ об одной из героических страниц истории Великой Отечественной войны - защите Мурманска летом-осенью 1941 года.

Публикация архивных документов периода Викой Отечественной войны из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны, отмечает министерство.

46 лет назад на самой высокой точке над Кольским заливом - на сопке Зелёный Мыс в Мурманске - был воздвигнут мемориал «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны». Неофициально его стали звать «Алёша». В день открытия мемориала в его основание были замурованы две капсулы: одна с горстью земли из Долины Славы (места ожесточенных боев на правом берегу реки Западная Лица, где проходил главный участок фронта в Мурманской операции 1941 года), а вторая - с морской водой с места гибели сторожевого корабля «Туман». Там же были захоронены останки неизвестного солдата.

Исторический раздел открывают документы о действиях в Заполярье подразделений и частей 14-й армии, которые первыми встретили врага летом 1941 года.

Из опубликованных в разделе приказа и боевых распоряжений командующего 14-й армией видно, что уже к 29 июня на этом участке фронта сложилась непростая обстановка. «Командиру 14-й стрелковой дивизии и коменданту 23-го укрепрайона было приказано при отходе под массированными ударами противника уничтожать материальную часть, автомашины, запасы горючего и продовольствия, обозы и мосты, а также сжигать за собой все поселки, "противнику ничего не оставлять», - говорится в документе. Для других частей армии был предусмотрен отход на восточный берег реки Западная Лица с целью занятия прочной обороны.

Рассекреченные архивы говорят о тяжелейшем положении дел на фронте в районе Титовки, где оборонялся 95-й стрелковый полк 14-й стрелковой дивизии. Пополнение вынуждено было вступать в бой сразу после высадки с транспортного судна «Енисей». «Отступающие в беспорядке части и подразделения подвергались сильным атакам авиации противника, двигаться приходилось в стороне от дороги на Мурманск, которая была перерезана противником», - отмечается в документах. Только за период с 22 июня по 31 августа 1941 года 95-й стрелковый полк понес потери в количестве 1735 человек, из них пропавшими без вести - 230 человек.

Тяжёлые бои за Мурманск продолжались осенью 1941 года, когда противник, применяя сильный огонь артиллерии и массированные налёты своей авиации, не оставлял попыток овладеть городом и пытался прорвать оборону.

Из опубликованных в разделе оперативных сводок, журнала боевых действий и исторического формуляра 143-го артиллерийского полка можно узнать, что «в сентябрьские дни 1941 года гитлеровцы предпринимали ежедневные неоднократные попытки атаковать позиции советских частей, оборонявших Мурманск». Противником применялась тяжёлая артиллерия, бомбардировки с воздуха, минометный огонь, обходные маневры.

«Во время второй попытки завладеть Мурманском, 8 сентября, на сравнительно небольшом участке противником была сосредоточена крупная группировка силой до одной пехотной дивизии. Основной удар пришёлся на бойцов 95-го, 325-го стрелковых полков и 2-го дивизиона 143-го артиллерийского полка, - говорится в документа МО РФ. - Только 25 сентября в результате ожесточенных боев удалось отбросить силы противника за реку Большая Западная Лица».

В разделе также представлены рассекреченные наградные материалы на некоторых защитников Заполярья. Среди них - политрук роты 325-го стрелкового полка С.В. Василисин, который в июле 1941 года был трижды ранен. Попав со своим взводом в окружение, он поднял в атаку оставшихся бойцов и с боем вывел их из него. Строки документа гласят: «При выходе из окружения тов. Василисин был снова тяжело ранен. Два бойца на руках понесли потерявшего сознание своего политрука. В пути вражеской миной т. Василисин был убит».

Среди опубликованных военных архивов - наградной лист на представление к званию Героя Советского Союза командира звена 145-го истребительного авиаполка лейтенанта В.П. Миронова. За два месяца боев он совершил 127 боевых вылетов в районах Титовки, Большой Западной Лицы, Салми-Ярви, Луостари, Петсамо, порта Лиинахамари.

«Штурмовал войска и противовоздушные пункты противника, вылетал на разведку аэродромов и тылов, сопровождал свои самолёты, провёл 25 воздушных боя, лично сбив пять гитлеровских самолётов. При чём эффективность каждого вылета по правилам тех лет должна была подтверждаться командованием наземных частей, в районе действий которых выполнялось лётное задание», - уточняется в документах.

Еще одна часть опубликованных в разделе документов посвящена легендарному сторожевому кораблю Северного флота «Туман», геройски погибшему 10 августа 1941 года при выполнении боевой задачи.

«Три миноносца гитлеровских военно-морских сил одновременно атаковали уступающий им в скорости и вооружении советский сторожевик. В результате обстрела на корме «Тумана» вспыхнул пожар, было выведено из строя рулевое управление, перебиты антенны и ванты, получены пробоины. Несмотря на критические повреждения, гибель многих членов экипажа, в том числе командира и комиссара корабля, сторожевик с поднятым флагом пытался противостоять врагу», - сообщается в документах. В течение 13 минут фашистские эсминцы расстреливали сторожевик из 127-мм орудий. Огонь прекратился, когда экипаж поставил дымовую завесу.

«15 человек из экипажа и сам «Туман» погибли, 17 было ранено, а часть личного состава спаслась на шлюпках. Сторожевик затонул с поднятым флагом», - говорится в документах. В апреле 1965 года место боя корабля было определено как место боевой славы, координаты которого были нанесены на карты.

https://tass.ru