Архивные справки теперь доступны в электронном виде

В МФЦ запустили новый сервис по получению архивных справок о регистрации граждан в электронном виде. Заказать документ можно в «Личном кабинете» на официальном сайте МФЦ Мурманской области.

Внимание северян обращают на то, что в отличие от справки ф. № 9, архивная справка поступит не в режиме онлайн, а в течение 5 дней, так как в некоторых случаях на поиск необходимой информации может понадобиться определенное время.

Готовая архивная справка в электронном виде поступит в «Личный кабинет» гражданина на сайте МФЦ Мурманской области в виде архива, содержащего файл справки в формате PDF и файл квалифицированной электронной подписи.

При этом важно понимать, что в соответствии со ст. 6 федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» документ, в электронной форме, подписанный квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.