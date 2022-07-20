Архивы областного Росреестра будут оцифрованы

Полномочия по переводу в электронную форму документов, содержащихся в реестровых делах на бумажном носителе и хранящихся в архивах Управления Росреестра по Мурманской области, с 1 апреля 2022 года были переданы Кадастровой палате.

«Оцифровка дел правоустанавливающих документов на недвижимость, кадастровых дел проводится в рамках реализации федерального проекта «Национальная система пространственных данных». Это одна из приоритетных государственных задач, целью которой является автоматизация процессов, связанных с вводом, учётом, хранением и доступом к документам в электронном виде. До конца текущего года будет оцифровано свыше 36,4 тысячи реестровых дел,» - сказала руководитель областного Росреестра Анна Бойко.

Перевод реестровых дел в электронный вид позволит оптимизировать состав находящихся на хранении документов, будет способствовать сокращению сроков предоставления госуслуг по кадастровому учёту и регистрации прав на недвижимое имущество, а также предоставлению сведений из Единого государственного реестра недвижимости.

«Во втором квартале 2022 года в электронную форму было переведено более 12,8 тысячи реестровых дел на бумажном носителе, что составило 35% от запланированного объема до конца года. В целом план-график работ по сканированию дел правоустанавливающих документов в рамках федерального проекта «Национальная система пространственных данных» рассчитан до 2025 года», - сообщила начальник отдела ведения архива Кадастровой палаты по Мурманской области Ирина Артемьева.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Мурманской области.