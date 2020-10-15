Арктическая бригада Северного флота проходит контрольную проверку по боевой подготовке

Соединения и воинские части армейского корпуса Северного флота приступили к проведению контрольных занятий по боевой подготовке за летний период обучения. Первым контрольную проверку прошли подразделения отдельного батальона управления корпуса.

На этой неделе занятия начались для военнослужащих отдельной арктической мотострелковой бригады, дислоцированной в посёлке Алакуртти Мурманской области. Контрольная проверка соединения проходит под общим руководством начальника штаба армейского корпуса Северного флота генерал-майора Бориса Фомичёва. В ней задействована большая часть подразделений арктической бригады.

В ходе занятий у военнослужащих от офицеров до рядовых проверяют теоретические знания и практические навыки по основным предметам боевой подготовки: тактике, огневой, вождению техники, радиационной, химической и биологической защите, тактико-специальной, инженерной, строевой и физической.

Как сообщает пресс-служба СФ, мотострелки выполняют упражнения учебных стрельб из стрелкового оружия и вооружения боевой техники, сдают нормативы по вождению техники, а также отрабатывают задачи по внезапным вводным.

Контрольные занятия проходят на полигонах и в пунктах постоянной дислокации береговых и сухопутных войск Северного флота на территории Мурманской области.