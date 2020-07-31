Арктическая группировка Северного флота готовится к очередному походу по Севморпути

Отряд кораблей и судов из состава арктической группировки Северного флота приступил к этапу непосредственной подготовки к девятому походу по трассе Северного морского пути.

Поход состоится под флагом заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева, который уже несколько раз возглавлял подобные мероприятия в прошлые годы, когда ещё занимал должность командующего Кольской флотилией разнородных сил СФ.

Группировка традиционно будет состоять из большого противолодочного корабля и двух больших десантных кораблей, а также судов обеспечения. В общей сложности восемь кораблей и судов. Походный штаб будет размещён на БПК «Североморск». Он же станет флагманом отряда.

Как сообщает пресс-служба СФ, в настоящее время корабли и суда отряда проходят слаживание в Кольском заливе на рейде главной базы Северного флота — Североморска. Вчера они вернулись из Баренцева моря, где отработали задачи совместного маневрирования и ряд общекорабельных учений. БПК «Североморск» обеспечил работу палубных лётчиков и принял на борт два вертолёта Ка-27.

Перед арктическим походом моряки из состава экипажей кораблей и судов, а также прикомандированного личного состава прошли плановое медицинское обследование и тестирование на новую коронавирусную инфекцию.