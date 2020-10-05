Арктическая группировка Северного флота направилась к архипелагу Северная Земля

Силы арктической группировки Северного флота под командованием заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева завершили выполнение задач в районе острова Котельный в море Лаптевых. Вице-адмирал Олег Голубев совершил рабочую поездку на военную базу «Северный клевер», где проверил боевую подготовку личного состава тактической группы, который занимается слаживанием батарей берегового ракетного комплекса «Бастион», а также авиационной комендатуры аэродрома Темп.

За время пребывания в море Лаптевых экипажи большого противолодочного корабля «Североморск» и большого десантного корабля «Кондопога» провели учение по борьбе за живучесть, личный состав морской пехоты отработал задачи по отражению нападения малоразмерных быстроходных плавсредств условного противника с выполнением стрельб из автоматического стрелкового оружия по морской цели. Экипаж вертолёта Ка-27 выполнил полёт на воздушную разведку с палубы БПК «Североморск».

Как сообщает пресс-служба СФ, сегодня арктическая группировка взяла курс в западном направлении на остров Голомянный в Карском море. Отряд планирует обогнуть архипелаг Северная Земля с севера, выполнить ледовую разведку и оценить возможность прохода кораблей и судов подобным способом в текущее время года.