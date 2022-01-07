Арктическая группировка Северного флота обеспечит безопасность на Северном морском пути

Арктическая группировка Северного флота, созданная на основе кораблей соединений Кольской флотилии разнородных сил, обеспечит безопасность гражданского судоходства и морской экономической деятельности России по трассе Северного морского пути в ходе очередного похода.

Североморцы отправятся в традиционный одиннадцатый поход в начале августа и отработают в Арктике ряд боевых учений. Обеспечивать отряд боевых кораблей будут суда вспомогательного флота и аварийно-спасательного отряда управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота.

Морские пехотинцы отработают высадку техники и личного состава на ранее не опробованные участки побережья арктических островов и континента.

Будет уделено значительное внимание отработке взаимодействия с кораблями погрануправления ФСБ России по западному арктическому району и проведению совместных учений.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, отдельными элементами похода станут действия по оказанию помощи условному судну, потерпевшему аварию в арктических морях и спасению людей на воде. Также экипажи боевых кораблей отработают проведение досмотровых действий подозрительных судов.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news.htm