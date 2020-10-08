Арктическая группировка Северного флота осуществляет ледовую разведку у архипелага Северная Земля

Силы арктической группировки Северного флота, действующей под командованием заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева в море Лаптевых, вчера приступили к решению задач ледовой разведки в районе архипелага Северная Земля.

Ледовая разведка осуществляется с помощью корабельных вертолётов Ка-27, базирующихся на борту большого противолодочного корабля «Североморск». В настоящее время вылеты осуществляются из района, находящегося восточнее острова Большевик. Вертолётчикам предстоит исследовать акваторию в районе островов Октябрьской революции и Комсомолец на наличие скопления льдов и айсбергов.

Как сообщает пресс-служба СФ, после тщательного изучения информации, полученной со спутников, а также в ходе вылетов на ледовую разведку, командование отряда боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота оценит возможность перехода боевых кораблей и судов обеспечения в текущее время года в Карское море маршрутом, пролегающим севернее архипелага Северная Земля.

Ранее корабли и суда Северного флота совершали переход из Карского моря в море Лаптевых и обратно южным маршрутом через пролив Вилькицкого, отделяющий полуостров Таймыр от архипелага Северная Земля.