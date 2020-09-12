Арктическая группировка Северного флота отработала высадку морского десанта в Якутии

Сегодня в бухте Тикси, недалеко от одноимённого посёлка, под руководством заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева прошло тактическое учение по защите островных и континентальных территорий России в Арктике.

В учении приняли участие силы арктической группировки Северного флота. Главной целью манёвров стала отработка взаимодействия сил и войск флота при высадке морского десанта на необорудованное побережье, захваченное условным противником и дальнейшей обороне плацдарма, а также ведение рейдовых действий в районах Крайнего Севера и Арктики.

Учение проходило в несколько этапов. При огневой поддержке большого противолодочного корабля «Североморск» и двух вертолётов Ка-27 к берегу подошли быстроходные лодки с морскими пехотинцами, которые провели бой за высадку морского десанта и обеспечили подход большого десантного корабля «Кондопога» с основными силами морской пехоты.

После захвата берегового плацдарма с борта большого десантного корабля «Кондопога» способом «на упор» была осуществлена высадка основных сил десанта на необорудованное побережье – бронетранспортеров БТР-82А и двухзвенных тягачей ДТ-10 «Витязь».

Далее морские пехотинцы отработали тактику рейдовых действий, поиска и уничтожения разведывательно-диверсионных групп условного противника в прибрежных районах.

Как сообщает пресс-служба СФ, подобные учения силы Северного флота проводят в Арктике регулярно. Высадка морского десанта и рейдовые действия уже отрабатывались на Новой и Северной Земле, на Таймыре, мысе Челюскин и на Новосибирских островах. Здесь, в Якутии, в районе Тикси, подобные манёвры проводятся во второй раз. Первое учение в бухте Тикси военнослужащие Северного флота провели в 2018 году.