Арктическая группировка Северного флота планирует совершить поход в начале августа

Арктическая группировка Северного флота, созданная на основе кораблей соединений Кольской флотилии разнородных сил, обеспечит безопасность гражданского судоходства и морской экономической деятельности России в Арктике в ходе очередного похода, сообщила пресс-служба флота.

Североморцы отправятся в традиционный 13-й поход в начале августа и отработают в Арктике ряд боевых учений. Обеспечивать отряд боевых кораблей будут суда вспомогательного флота и аварийно-спасательного отряда управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота.

Морские пехотинцы отработают высадку техники и личного состава на ранее не опробованные участки побережья арктических островов и континента, сообщает пресс-служба.

Отдельными элементами похода станут действия по оказанию помощи условному судну, потерпевшему аварию в арктических морях, и спасению людей на воде. Также экипажи боевых кораблей отработают проведение досмотровых действий подозрительных судов.

Фото: https://structure.mil.ru/