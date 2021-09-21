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Мурманская область. Арктика (16+)21.09.21 15:00

Арктическая группировка Северного флота прибыла к архипелагу Новосибирские острова

Арктическая группировка Северного флота, которая действует в Северном Ледовитом океане под флагом заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева, прибыла к архипелагу Новосибирские острова в море Лаптевых.

Большой противолодочный корабль «Североморск», большой десантный корабль «Георгий Победоносец» и суда обеспечения заняли места якорных стоянок в заливе Стахановцев Арктики в районе острова Котельный.

В ближайшее время североморцы продолжат в данном районе работу по изучению мест, доступных для высадки морского десанта побережья острова и последующего проведения учения по защите арктических территорий Российской Федерации.

На переходе морем Лаптевых силы Северного флота по маршруту Северного морского пути был отработан ряд комплексных учений по обороне отряда кораблей на переходе морем. Также моряки провели тренировки спасательной направленности, в которых было задействовано спасательно-буксирное судно «Памир».

Экипажи большого противолодочного корабля «Североморск» и большого десантного корабля «Георгий Победоносец» в рамках учения по обороне отряда кораблей выполнили стрельбы корабельной артиллерией по воздушным и морским целям.

Морские пехотинцы из состава антитеррористических подразделений отработали отражение условного нападения малоразмерных быстроходных плавсредств и выполнили стрельбы из автоматов и пулемётов по морской цели.

В море Лаптевых экипаж вертолёта Ка-27 также выполнил с палубы БПК «Североморск» ряд полётов на воздушную и ледовую разведку.

Как сообщает пресс-служба СФ, десятый арктический поход надводных сил Северного флота поход начался 10 августа с выходом из главной базы Северного флота города Североморска. Поход проходит под флагом заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева. За время арктического похода корабли и суда обеспечения Северного флота прошли более 8500 морских миль, провели ряд учений в акваториях Баренцева и Карских морей, а также в порту Диксон.

 

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