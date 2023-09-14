Арктическая группировка Северного флота прибыла к Новосибирским островам

На переходе морем Лаптевых экипажи большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» и большого десантного корабля «Александр Отраковский» провели ряд учений по охране и обороне отряда кораблей и судов.

Арктическая экспедиционная корабельная группировка Северного флота, которая действует в Северном Ледовитом океане под флагом заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева, прибыла к архипелагу Новосибирские острова в море Лаптевых. Корабли и суда обеспечения корабельной группировки заняли места якорных стоянок в заливе Стахановцев Арктики в районе острова Котельный и приступили к плановому пополнению запасов.

На переходе морем Лаптевых экипажи большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» и большого десантного корабля «Александр Отраковский» провели ряд учений по охране и обороне отряда кораблей и судов.

В ходе учений отрабатывались действия боевых расчётов ракетно-артиллерийской боевой части, комплексов противолодочного вооружения, а также личного состава антитеррористических подразделений.

Во время учения были выполнены практические боевые упражнения из различных систем корабельного вооружения и стрелкового оружия.

За время арктического похода корабли и суда обеспечения Северного флота прошли более 6500 морских миль.

Как сообщает пресс-служба СФ, очередной 12-й поход арктической экспедиционной корабельной группировки Северного флота по морям Северного Ледовитого океана начался 10 августа. В ходе похода североморцы проводят учения по обороне островных и континентальных территорий России в Арктике, а также по обеспечению безопасности морского судоходства и других видов морской экономической деятельности России в Арктической зоне. Ряд учебно-боевых мероприятий уже прошли у архипелагов Земля-Франца Иосифа и Новая Земля. В ближайшее время подобные учения будут проведены в отдельных районах моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря.

Фото и видео: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12478840@egNews