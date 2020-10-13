Арктическая группировка Северного флота прибыла к острову Земля Александры

Арктическая группировка Северного флота под командованием заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева прибыла к острову Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа в Баренцевом море. Корабли и суда встали на якорь в заливе Семёна Дежнёва и приступили к подготовке высадки морского десанта на необорудованное побережье.

Маршрут кораблей и судов группировки до острова Земля Александры проходил по северной части Карского и Баренцева морей. Североморцы обогнули с севера острова архипелага Северная Земля и часть островов Земли Франца-Иосифа, прошли вдоль ледовой кромки и обследовали несколько арктических островов.

В залив Дежнёва корабли прошли самым глубоководным проливом Баренцева моря – Кембриджским. В прошлом году гидрографами Северного флота там была зафиксирована наибольшая глубина Баренцева моря.

В Кембриджском проливе осталась группа гидрографов вместе с участниками Комплексной экспедиции Северного флота и РГО в Арктику на ледоколе «Илья Муромец». В течение нескольких дней они проведут гидрологические и океанографические исследования и замеры.

Как сообщает пресс-служба СФ, за время дальнего похода, который начался 5 августа, корабли и суда арктической группировки Северного флота прошли около 8 тыс. морских миль, провели ряд учений по обеспечению безопасности экономической деятельности Российской Федерации и разрешению кризисных ситуаций, в случае их возникновения. Силы и войска Северного флота, доставленные кораблями группировки на полуостров Таймыр, также отработали межвидовое взаимодействие с подразделениями ВДВ, авиацией воздушно-космических сил, а также Западного и Центрального военных округов в ходе проведения тактического учения по обороне важного промышленного объекта в Арктике.

В акватории Берингова моря силы арктической группировки Северного флота дважды высадили морской десант на тихоокеанское побережье Чукотского полуострова. Учения по разрешению кризисных ситуаций и проведению рейдовых действий в Арктике были проведены североморцами в бухте Провидения и в заливе Креста, неподалеку от населенного пункта Эгвекинот.