Арктическая группировка Северного флота прибыла в Дудинку

Корабли и суда арктической группировки Северного флота 7 сентября прибыли в порт Дудинка. Переходом кораблей по Енисею непосредственно руководил заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев, походный штаб которого находится на большом противолодочном корабле «Североморск».

В составе отряда Северного флота также действуют большой десантный корабль «Георгий Победоносец» и спасательное буксирное судно «Памир».

При прохождении населенного пункта Воронцово, расположенного на берегу реки Енисей, на борт большого противолодочного корабля «Североморск» были доставлены юнги и юнармейцы, ученики 7-го класса одной из школ города Дудинка. Такая традиция - поощрять таймырских школьников, отличившихся в учёбе, дисциплине и общественной деятельности, экскурсией на боевой корабль появилась в прошлом году. В период перехода к порту Дудинка таймырские школьники не только ознакомились с выставкой техники и вооружение, но и изучили устройство корабля и пробовали себя в различных военно-морских специальностях.

Ранее отряд кораблей Северного флота провел учение по разрешению кризисных ситуаций в районе морозостойкой ледовой стационарной платформы «Приразломная», а также во взаимодействии с Пограничным управлением ФСБ России по Западному арктическому району отработал межведомственное тактическое учение по недопущению входа иностранного судна в территориальные воды Российской Федерации в Арктике.

Как сообщает пресс-служба СФ, десятый арктический поход надводных сил Северного флота поход начался 10 августа с выходом из главной базы Северного флота города Североморска. За время перехода из Североморска отряд кораблей преодолел около 7100 морских миль.